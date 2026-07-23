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國民黨沒約館長出席？周軒酸：是在說黃國昌沒有開口啦

中聯油脂致癌油事件持續延燒，食安議題也迅速升高為藍綠攻防焦點，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日走上凱道參與「護食安・反毒台」集會；不過，網紅「館長」陳之漢近日卻爆料，自己至今未收到遊行邀請，還嗆說：「反正就是要選舉嘛！」引發外界熱議。對此，政治工作者周軒則調侃，館長這番話是不是在說蔣萬安不夠力？隨著725凱道集會進入倒數，台北市長蔣萬安日前已就活動與民眾黨主席黃國昌交換意見，黃也公開號召支持者當天一同走上凱道。然而，過去多次替黃國昌站台、被視為民眾黨友軍的館長，這次卻遲遲未收到邀請，讓外界好奇雙方是否出現變化。館長近日在直播中首度回應此事，坦言自己至今沒有接獲主辦方邀請，因此不便多做評論，直言：「他沒有約，他們國民黨的場子啊，我都說他們沒有約之前我不敢講。」當被問及對活動性質的看法時，館長原本一度結巴說出「選……選舉……」，隨後索性吐真話：「好啦，反正就是要選舉嘛。」不過，他也強調，不論是否受邀上台，仍會支持這場活動。周軒則語帶諷刺表示，這哪裡是什麼國民黨沒有約，這是在說黃國昌沒有開口啦！憑國民黨跟黃國昌的交情，國民黨主席鄭麗文或是立院黨團總召傅崐萁跟黃國昌說一聲，館長還不照三餐開直播幫動員十萬人？他更揶揄：「欸等等，蔣萬安不是去看過黃國昌了嗎？阿，那館長講這樣，是不是在說蔣萬安不夠力？」