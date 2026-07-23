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2026年城鎮韌性演習首度納入「行動網路降速」演練，8月10日、13日分別在中部與北部地區進行，時間皆為下午2時30分至3時，對此國家通訊傳播委員會（NCC）強調包括報案電話、基本語音通話、簡訊文字服務與災防告警系統都將維持暢通，另呼籲交通通勤請民眾改用實體票券；日常消費支付改用現金或實體信用卡；股匯市與金融交易則可切換固網、使用電話語音人工下單或提前於演習前完成委託作業。NCC表示，面對當前地緣政治及氣候變遷，通訊韌性已成為國家安全重要議題。因此參考國際經驗，藉由「行動網路降速」驗證國家於極端情境中維持社會基本通訊能力。確保國家在面臨大規模網路攻擊或重大災變時，仍能維持生存通訊底線。NCC指出，考量演練對工商社會與民生衝擊，演練係降速非全面斷網，以維持語音通話、簡訊、110與119 緊急報案、災防告警系統（CBS）正常。另與各部會盤點影響事項，並就醫療、交通、金融及治安等衝擊研商相關因應措施，宣導民眾提早因應。NCC指出，演練實施區域與時間，中部地區為8月10日，演練縣市為苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市與嘉義縣；北部地區為8 月 13 日，演練縣市為宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。NCC表示，本次演練已以「社會衝擊最小化」為原則規劃，預計達成核心效益包括系統性壓力測試，實際測試民生與政府系統對行動網路之依賴程度，並促使各單位提早完備備援機制（固網、無線電、紙本及其他）。第二是提升公民通訊韌性，透過演練，盼讓民眾完整認識並準備面對極端災害或緊急狀況下的生存通訊應變能力；第三，跨部會整備就緒，已與三大電信業者、地方政府及相關部會完成技術與宣導對接，確保社會衝擊最小化、防護效益最大化，專案按期程嚴密執行中。最後NCC指出，強化通訊基礎設施韌性為重要議題，呼籲各界藉此演練建構高度抗壓能力通訊網絡。