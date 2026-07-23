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▲阿翰對於在《請世界吃桌》片段被剪的事情做出回應。（圖／翻攝自阿翰Threads@hanhanpovideo）

實境節目《請世界吃桌》播出後大受好評，但卻因隋棠疑強迫千千換職位等事件，而爆出多個爭議。沒想到在近日播出的第6集尾聲中竟又惹議，被請到日本熊本場支援的網紅阿翰翻譯片段竟全被剪光，讓粉絲直呼可惜。不料竟釣出阿翰本人回應，無奈嘆：「可能是我講太爛。」第6集尾聲中，阿翰跟隋棠與大頭師一起拜訪熊本縣知事，大秀流利日文，但不料這段中他不管是翻譯日文、還是中文的片段都幾乎被剪光，讓想聽他說日文的粉絲們都直呼可惜，「要剪成這樣節目組請翻譯來不好嗎」、「每一段都是他嘴巴準備要打開了就剪掉」、「都請阿翰來當翻譯了，還把他的片段剪掉，真的有夠氣的。」對此，阿翰也親自留言回應粉絲們，認為可能是自己講太爛，所以才會被剪掉，「有些台灣傳統東西的典故，我反應跟語彙真的沒有那麼強，現場還有潤子老師幫忙救我。」阿翰也透露問知事喜歡吃什麼台灣美食時，對方用台語說出「燒螺仔」，讓阿翰瞬間當機，想說應該不會是自己想像的那個螺，「反應還是不夠快，哈哈哈哈哈 （冒冷汗。這個瞬間很笨很好笑。」《請世界吃桌》台灣隊班底包含藍正龍、陳隨意、浩子、千千、隋棠，一行人結束第一站雪梨辦桌後，第二站去到日本熊本城，要挑戰用日文接待客人並主持；這讓負責外場工作的浩子與千千相當緊張，害怕日文說不好會出包，因此節目組偷偷找來日文極佳的阿翰支援，沒想到尾聲卻幾乎將他翻譯片段剪光，節目也因此再度惹議。