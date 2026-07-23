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冷壓仍出現苯駢芘 毒物醫：要檢視製程

▲新北衛生局公布「連淨苦茶油」疑似苯駢芘超標問題批號產品。（圖／新北衛生局提供）

新北衛生局及衛福部食藥署昨（22）日晚間、深夜分別發布新聞稿指出，「連淨綠色科技股份有限公司」於21日晚間自主通報製造的「連淨苦茶油」產品檢出苯駢芘超標。專家認為，通常苯駢芘在300度以上高溫會大量產生，建議主管機關要調查製程、釐清問題。長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，因苦茶油根據產品說明，是以冷壓方式，但一般來說，產生苯駢芘要透過高溫，如300度以上等，才會大量產生，既然苦茶油是低溫方式，理論上不會產生這麼高濃度的苯駢芘，因此原因仍有待調查。但苦茶油的致癌物超標，是否與原料有關。顏宗海表示，以先前中聯致癌油案，有些專家懷疑可能是巴西黃豆潮濕，因此業者將之烘乾，若烘焙過程相當高溫，就可能產生苯駢芘。顏宗海指出，仍要檢視製程，如烘焙等加工步驟，不能因標示冷壓就認定所有過程都沒有高溫。苯駢芘雖然是一級致癌物，但這項化合物本身不會致癌，顏宗海提到，但經過人體代謝後，會產生活性，因而增加多種癌症風險。同時，苯駢芘本身就是一種環境汙染物，如工廠廢氣、抽菸等都可能產生，因此仍要找出製程原因。顏宗海建議，主管機關應擴大查驗，無論哪種油品都應檢驗，找出真正原因才能預防下一次發生。