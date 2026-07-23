美國新墨西哥州一處鄉村的電線桿頂端，近日被民眾捕捉到一隻碩大的野熊，不知何故，竟攀登、掛在電線桿頂端的畫面，影片曝光讓不少民眾驚呼連連，連美國內政部（DOI）都轉載。可惜的是故事結尾，野熊因觸電不幸身亡，沒能活到獲救。
根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在新墨西哥州格萊斯頓（Gladstone）附近的56號公路上。目擊者穆倫斯（Shannon Mullens）回憶，當時她正開車前往奧克拉荷馬州，半路卻瞥見電線桿上有個巨大黑影，仔細一看，簡直不敢相信自己的眼睛，還特地回轉確認：「起初以為那隻熊已經死了，直到靠近才發現牠在喘，用前爪死抓著橫臂、後腿懸空，還活著。」
驚魂未定的目擊者隨即撥打緊急求助專線，但無奈的接線員回應稱，當天已接到多次通報，但從州政府魚類與野生動物部（Game and Fish，也稱漁獵部）那裡得知，救援過程相當棘手，若直接對野熊發射鎮靜劑，牠很大可能會直接摔死。
雖然經過州立魚獵部的努力，野熊最後還是被從電線桿上弄下來，但牠在獲救前就已觸電身亡。美國內政部官方X帳號轉發影片時，打下：「謝謝大家對美國能源主導地位的熱情，但這並不是我們本意。」
報導指出，野熊爬上高壓電線桿的事件並非第一次，2021年在亞利桑那州，也曾有一隻熊受困電線桿頂端，但當時有成功獲救。野生動物專家解釋，這種行為通常發生在年輕或受到驚嚇的熊身上，當牠們遇到人類、車輛或犬隻追趕時，會出於本能，將電線桿視為高大樹木，往上攀爬躲避，最終卻讓自己陷入進退維谷的險境。
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驚魂未定的目擊者隨即撥打緊急求助專線，但無奈的接線員回應稱，當天已接到多次通報，但從州政府魚類與野生動物部（Game and Fish，也稱漁獵部）那裡得知，救援過程相當棘手，若直接對野熊發射鎮靜劑，牠很大可能會直接摔死。
雖然經過州立魚獵部的努力，野熊最後還是被從電線桿上弄下來，但牠在獲救前就已觸電身亡。美國內政部官方X帳號轉發影片時，打下：「謝謝大家對美國能源主導地位的熱情，但這並不是我們本意。」
報導指出，野熊爬上高壓電線桿的事件並非第一次，2021年在亞利桑那州，也曾有一隻熊受困電線桿頂端，但當時有成功獲救。野生動物專家解釋，這種行為通常發生在年輕或受到驚嚇的熊身上，當牠們遇到人類、車輛或犬隻追趕時，會出於本能，將電線桿視為高大樹木，往上攀爬躲避，最終卻讓自己陷入進退維谷的險境。