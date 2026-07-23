打造友善育兒環境，台中市政府持續推動親子館智慧化服務升級。市府社會局今（23）日表示，今年5月起全面啟用QR Code入館機制，家長免填寫紙本資料即可快速報到；另自6月16日起推出教玩具及圖書線上借用服務，並擴大借用對象至6歲以下幼兒，提供更便利與貼近家庭需求服務。。
社會局長廖靜芝表示，優化親子館服務流程並提升服務效率，家長只要到「台中市育兒資源網」完成會員註冊後，即可取得專屬 QR Code。入館時出示手機即可快速完成報到，大幅縮短等候時間，省去以往一邊照顧孩子還得一邊填寫紙本資料的不便。
其次，配合台中市育兒資源網功能整合，家長可直接線上查詢各親子館館藏，並進行線上預約，再至指定館舍取件，讓育兒資源運用更加便利。值得一提的是，社會局擴大借用對象，由原本 0 至 3 歲擴大至6歲以下幼兒。借用單位由家戶調整為幼兒個人，每人可借用1組教玩具或3本圖書，借用期限為14天。家中若有多位 6 歲以下幼兒，可分別辦理借用，讓不同年齡階段的孩子都能獲得更符合發展需求的學習與探索資源。
廖靜芝指出，目前台中市親子館提供 0 至 6 歲嬰幼兒及照顧者遊戲空間、親子活動、親職教育、育兒諮詢、兒童發展篩檢，以及教玩具與圖書借用等多元服務。未來市府將持續導入數位科技，打造更智慧、更便利的育兒環境，陪伴家庭安心育兒。更多活動資訊，歡迎追蹤各親子館Facebook粉絲專頁，或至台中市育兒資源網（https://parent-child.taichung.gov.tw/index.aspx）查詢。
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廖靜芝指出，目前台中市親子館提供 0 至 6 歲嬰幼兒及照顧者遊戲空間、親子活動、親職教育、育兒諮詢、兒童發展篩檢，以及教玩具與圖書借用等多元服務。未來市府將持續導入數位科技，打造更智慧、更便利的育兒環境，陪伴家庭安心育兒。更多活動資訊，歡迎追蹤各親子館Facebook粉絲專頁，或至台中市育兒資源網（https://parent-child.taichung.gov.tw/index.aspx）查詢。