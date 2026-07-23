前樂天女神嘎琳（本名胡佳琳）去年捲入富商緋聞與小三爭議，本人否認插足他人感情後身心俱疲，選擇退出啦啦隊，沉澱半年後她剪去及胸長髮，以「樂天桃猿宣傳大使」身分回歸螢光幕，日前嘎琳分享一段開球影片，清麗美貌引起廣大迴響，網友驚呼：「好像桂綸鎂！」
嘎琳剪耳下三公分短髮 撞臉好幾位台日女神
日前，嘎琳擔任「桃園好農」水蜜桃趴的開球嘉賓，她一頭耳下三公分短髮俐落有型，凸顯立體五官，尤其一雙靈動又魅惑的大眼睛，身上穿著短版球隊制服，小露水蛇腰，出場致詞及穩定的投球表現獲得許多球迷熱烈的歡呼聲，不愧前亞洲小姐頭銜。
嘎琳極短髮造型、纖瘦體態讓不少網友發現她神似金馬影后桂綸鎂，以及日本女星山口百惠、女團乃木坂46前成員橋本奈奈未等人，「好清純喔」、「是同一個人嗎」、「短髮也好美」、「樂天出品絕對是最好的」、「水嘎」、「嘎琳現在變成大使後，感覺整個人都亮了起來，那個眼神是沒壓力開心的表情」、「永遠支持妳」、「很開心見到充滿元氣的妳！」
嘎琳揮別富商小三爭議 復出老東家樂天桃猿
去年7月，嘎琳被週刊拍到駕車進入內湖某商辦大樓，在富商車庫停留三天，隨後一名自稱是該富商正牌女友、直播主蓉蓉的女子在社群平台公開合照，怒嗆嘎琳找其男友過夜，指控她當小三，儘管嘎琳否認，但因為負面聲浪影響代言與身心，最終於同年9月宣布約滿退出啦啦隊，事件延燒數月後，她於今年3月復出擔任「樂天桃猿宣傳大使」，積極投入桃園在地活動推廣。
嘎琳GᴀLɪɴ IG
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日前，嘎琳擔任「桃園好農」水蜜桃趴的開球嘉賓，她一頭耳下三公分短髮俐落有型，凸顯立體五官，尤其一雙靈動又魅惑的大眼睛，身上穿著短版球隊制服，小露水蛇腰，出場致詞及穩定的投球表現獲得許多球迷熱烈的歡呼聲，不愧前亞洲小姐頭銜。
嘎琳極短髮造型、纖瘦體態讓不少網友發現她神似金馬影后桂綸鎂，以及日本女星山口百惠、女團乃木坂46前成員橋本奈奈未等人，「好清純喔」、「是同一個人嗎」、「短髮也好美」、「樂天出品絕對是最好的」、「水嘎」、「嘎琳現在變成大使後，感覺整個人都亮了起來，那個眼神是沒壓力開心的表情」、「永遠支持妳」、「很開心見到充滿元氣的妳！」
去年7月，嘎琳被週刊拍到駕車進入內湖某商辦大樓，在富商車庫停留三天，隨後一名自稱是該富商正牌女友、直播主蓉蓉的女子在社群平台公開合照，怒嗆嘎琳找其男友過夜，指控她當小三，儘管嘎琳否認，但因為負面聲浪影響代言與身心，最終於同年9月宣布約滿退出啦啦隊，事件延燒數月後，她於今年3月復出擔任「樂天桃猿宣傳大使」，積極投入桃園在地活動推廣。
嘎琳GᴀLɪɴ IG