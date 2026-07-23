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舊金山巨人韓籍外野手李政厚本季迎來大聯盟生涯突破年，打擊率穩居國聯前段班，但球隊戰績持續低迷，也讓他的名字頻繁出現在交易傳聞中。美媒認為，正積極爭取季後賽資格的費城費城人，可能將李政厚視為外野補強的重要選項；美媒《ESPN》評估，他在交易大限前被送走的機率達到40%。李政厚截至當地時間7月22日出賽94場，354個打數敲出107支安打，打擊率3成02、上壘率3成35、長打率4成27，另有5轟、34分打點及6次盜壘，整體攻擊指數OPS為0.762。打擊率一度升至國聯第2，目前仍排名聯盟前段。相較於依賴大量保送或全壘打的打者，李政厚最大的優勢仍是擊球能力。本季他僅被三振37次，能夠頻繁把球打進場內，對於需要提升外野穩定產出的季後賽競爭球隊而言，具有相當吸引力。李政厚目前的長打火力並不突出，Statcast數據顯示，他的平均擊球初速為87.2英里，強勁擊球率28.3%、甜蜜點擊球率2.4%；但他依靠低三振率、速度及廣角攻擊，仍能維持穩定上壘與安打輸出。真正讓李政厚捲入交易傳聞的主因，不是他的表現，而是巨人的團隊戰績。巨人近期遭堪薩斯皇家橫掃，吞下5連敗，戰績跌至42勝60敗，勝率已低於5成多達18場，位居國聯西區後段，爭取季後賽的希望愈來愈渺茫。若巨人在交易大限前決定出售戰力，李政厚會成為市場上相當特殊的選項。他不是只剩幾個月合約的短期租借球員，2026年球季結束後仍有3年合約，年薪約2100萬美元，交易他的球隊可以獲得更長期的外野核心。ESPN因此將他的交易可能性評估為40%。不過，也正因為李政厚仍處於27歲的巔峰年齡，而且合約尚未到期，巨人沒有非賣不可的壓力。若要說服球團送走他，買方勢必得提出具份量的年輕球員或新秀包裹。美媒《Roundtable Sports》點名費城人是李政厚的潛在下家，認為他的低三振、高打擊率打法，正好能補強費城外野的攻擊穩定度。ESPN在分析季中補強市場時，也把李政厚列為費城人可以考慮的外野人選，指出如果無法取得更高階球星，他的高打擊率型態可能是相當合理的方案。費城人雖然仍在國聯東區爭冠行列，但若想在季後賽走得更遠，外野火力與擊球穩定度仍有提升空間。李政厚可以鎮守右外野，也具備中外野經驗，不但能增加打線接觸能力，也能提供更多守備調度彈性。韓國媒體《體育朝鮮》則分析，李政厚本季轉守右外野後，攻守表現仍然穩定，隨著打擊率長期維持在3成左右，他的市場價值正持續上升，對任何希望補強外野、爭取季後賽門票的球隊而言，都會是值得詢價的對象。