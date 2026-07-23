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網友大開嘲諷讓應佳妤怒提告 檢方全部不起訴

被拍到街頭抽菸、與友人互動親密 應佳妤：會更注意舉止

台北市議員應曉薇之女、投入萬華區議員選戰的應佳妤，因不滿網友在Facebook、Threads上提及其母親「潑水驅趕遊民」、京華城案等爭議，主張長期遭網路攻擊導致身心惡化、罹患憂鬱症，對16名網友提告加重誹謗及重傷害。根據媒體報導，台北地檢署近日偵結，認定2項罪嫌均不足，全部處分不起訴。應曉薇因京華城案而被起訴後，從英國留學回來的女兒應佳妤時常陪伴母親現身出庭，後來宣布決定接棒、以無黨籍身份參選。不過，由於母親的爭議，常有網友到應佳妤的社群平台上留言嘲諷，內容包括：「誠心想要向您母親看齊，她的理財知識」、「妳要不要先面對一下妳母親以前做過的事情？」、「當初幹嘛急著搭飛機，還被攔下來？」、「你媽媽潑水到遊民身上」等等，讓應佳妤怒提告。不過，根據《鏡報》報導，檢方指出，相關留言多與應曉薇過往爭議及京華城案有關，屬於對公共事件的評論或意見表達，不構成誹謗；至於重傷害部分，現有事證也難以證明留言與應佳妤罹患憂鬱症之間具有《刑法》上的相當因果關係，因此一併予以不起訴。事實上，應佳妤今年5月份宣布參選後，隨即被拍到深夜裡和友人在西門町街頭吞雲吐霧，甚至被身旁男子從背後親密環抱，引發網友熱議。對此，應佳妤當時回應表示，該男子只是好朋友，她當時只是在抽社交菸。應佳妤並強調，未來在公開場合一定會更加嚴格注意自己的舉止，避免再度因個人行為造成社會大眾的誤解與不良觀感。