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▲Alain Ducasse是全球首位同時擁有3家米其林三星餐廳的主廚，累積囊獲18顆米其林星星。（圖／「Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris」提供）

巧克力產品匯集多國產區 必嚐招牌片狀巧克力

▲「Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris」台北概念旗艦店將販售多款講究食材、技法的精緻巧克力。（圖／「Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris」提供）

冰淇淋嚴選食材來源 並融入法式技法

台北店一次推出9款口味冰淇淋 「烏龍茶榛果」台灣限定

▲「烏龍茶、榛果」是台灣限定口味（圖／「Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris」提供）

忠泰集團宣布，攜手當代最具傳奇色彩、擁有3家米其林三星餐廳的名廚Alain Ducasse，於台北大直NOKE忠泰樂生活打造全球首間結合巧克力品牌「Le Chocolat」與冰淇淋品牌「La Glace」的雙品牌概念旗艦店「Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris」，7月24日起試營運。冰淇淋售價則是小杯（任選 1–2 款風味）300元、中杯（任選 2–3 款風味）380元。Alain Ducasse為全球首位同時擁有3家米其林三星餐廳的主廚，至今累積18顆米其林星，被譽為當代法式料理最具影響力的人物之一。餐廳有著「尊重食材本質」與「追求極致工藝」的料理哲學，他將此理念拓展至餐廳、旅宿、料理教育，以及 Chocolat、Coffee、Glace、Biscuit 等職人工坊。2013年，Alain Ducasse於巴黎創立 La Manufacture de Chocolat，完整實踐Bean-to-Bar工藝，從可可豆開始，親手完成烘焙、研磨、精煉與調溫等每一道工序，讓巧克力重新回歸風味本質，也成為品牌最具代表性的工坊之一。此次「Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris」台北店首波將推出 Le Chocolat多款代表性作品，包括單一產區甘納許 （Single-origin Ganaches）選用來自千里達、泰國、秘魯、委內瑞拉、馬達加斯加等地的可可，細膩呈現不同風土的獨特香氣與層次。也別錯過招牌片狀巧克力 (Signature Bar)， 以經典配方引領饕客感受精選可可豆最原始純粹的魅力。Alain Ducasse夢想中的冰淇淋，是擁有真實的風味與豐富的口感，每一款冰淇淋都有自己的個性。因此冰淇淋品牌不僅重視食材來源，更援引高級料理概念與法式技法。像是開心果融合西西里與伊朗兩地品種，香草則選用來自巴布亞新幾內亞、烏干達與大溪地三種產地，以呈現豐富且平衡的層次。不同食材也透過還原、浸漬、熬煮、焦糖化、烘烤等多元技法處理。業者也強調，為了將巴黎冰淇淋工坊的製作標準完整帶到台灣，品牌於籌備期間即由法籍亞洲區行政巧克力暨甜點主廚 Patrick Pailler 領軍，率領台灣團隊遠赴法國巴黎 La Manufacture de Glace 接受完整且嚴謹的職人培訓，從選材到製程皆遵循巴黎工坊標準。台北店開幕首發9款風味冰淇淋，涵蓋經典的 Gelato 與 Sorbet 兩大系列。Gelato 包括「三重香草」、「秘魯巧克力可可碎」、「開心果糖香」、「榛果糖香」等經典風味；Sorbet 則有「芒果、百香果與芫荽」、「鮮檸與糖漬檸檬」、「紅寶石莓果」、「綠意香草」等充滿層次與個性的佳作。此外，更推出由主廚 Patrick Pailler 專為台灣研發的限定口味「烏龍茶、榛果」，選用台灣紅烏龍與榛果製成Sorbet，搭配自製烏龍茶巧克力甘納許。「Alain Ducasse Chocolat & Glace Paris」概念旗艦店將於7月24日起展開試營運。為歡慶開幕，7月24日至26日，凡單筆消費滿1500元，即贈夾心巧克力片乙片（價值770元，數量有限，送完為止）。冰淇淋售價則是小杯（任選 1–2 款風味）300元、中杯（任選 2–3 款風味）380元。