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2026私立大學年薪排行公開！淡江、輔仁跌出5名外：冠軍是它

冠軍為「元智大學」平均年薪62.2萬、平均月薪44,552元

▲比薪水公布「2026年私立大學年薪排行榜」，冠軍由「私立元智大學」以平均年薪62.2萬、平均月薪44552元，輾壓其他私校奪得。（圖／元智大學臉書）

但今年私立大學年薪榜，結果剛好相反，顯示前段班幾乎被科大、醫學院包辦，淡江、輔仁則雙雙落到第9名、第10名，代表理工技職和醫療證照，撐起了私立高薪的前段班。

📍第1名：元智大學（平均年薪62.2萬、平均月薪44552元）

📍第2名：台北醫學大學（平均年薪61.4萬、平均月薪47448元）

📍第3名：聖約翰科技大學（平均年薪60.4萬、平均月薪45182元）

📍第4名：明新科技大學（平均年薪60.2萬、平均月薪39869元）

📍第5名：中原大學（平均年薪59.8萬、平均月薪43873元）

📍第6名：中國醫藥大學（平均年薪59.0萬、平均月薪44228元）

📍第7名：高雄醫學大學（平均年薪57.0萬、平均月薪43057元）

📍第8名：長庚大學（平均年薪57.0萬、平均月薪41547元）

📍第9名：淡江大學（平均年薪56.3萬、平均月薪41718元）

📍第10名：輔仁大學（平均年薪55.7萬、平均月薪41424元）

元智大學奪私校年薪王！實力獲國際認證：企業也愛用

▲元智大學（圖／元智大學提供）

別再迷信校名！面試趣揭高薪關鍵：選對科系比名校重要

台灣年薪最高私立大學出爐！，顯示畢業起薪高不高，逐漸擺脫「校名光環」，更看重實作力與專業領域經驗。薪資查詢平台《比薪水》日前在IG公布「2026年私立大學年薪排行榜」，根據各校畢業生平均月薪與年薪統計而成，其中；亞軍則是「台北醫學大學平均年薪61.4萬、平均月薪47,448元」；季軍則為「聖約翰科技大學平均年薪60.4萬、平均月薪45,182元」。比薪水表示，過去一講到「私立裡薪水好的」，總是會聯想到淡江大學、輔仁大學等老牌名校，位於桃園市中壢區的元智大學打敗各大名校，榮獲2026年私立大學畢業生年薪榜首寶座。據了解，元智大學前身為1989年創立的元智工學院，並於1997年升格大學，元智大學除了在國際上獲得認證以外，，奪得第17名佳績。針對本次年薪榜單大調動，面試趣分析，若畢業生流向越四散，平均就被稀釋，但專門型學校集中流向同一個高薪產業，數字自然被撐高，強調校名的知名度，跟畢業起薪，其實是兩件事。面試趣最後提醒學生，千萬別再用「校名響不響」挑學校，真正要看的是「這個科系的人畢業後都去哪、賺多少」。提醒選校別只被校名牽著走，先看清楚自己想進的產業和科系，畢業後的薪水，才是真正握在自己手裡的。