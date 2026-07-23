台灣年薪最高私立大學出爐！薪資查詢平台《比薪水》日前公布「2026年私立大學年薪」排行榜，本次前段班幾乎被科大、醫學院包辦，而老牌名校淡江、輔仁則雙雙落到排名尾巴，冠軍部分由「私立元智大學」以平均年薪62.2萬、平均月薪44552元，輾壓其他私校奪得，顯示畢業起薪高不高，逐漸擺脫「校名光環」，更看重實作力與專業領域經驗。
2026私立大學年薪排行公開！淡江、輔仁跌出5名外：冠軍是它
薪資查詢平台《比薪水》日前在IG公布「2026年私立大學年薪排行榜」，根據各校畢業生平均月薪與年薪統計而成，其中冠軍為「元智大學」平均年薪62.2萬、平均月薪44,552元；亞軍則是「台北醫學大學平均年薪61.4萬、平均月薪47,448元」；季軍則為「聖約翰科技大學平均年薪60.4萬、平均月薪45,182元」。
比薪水表示，過去一講到「私立裡薪水好的」，總是會聯想到淡江大學、輔仁大學等老牌名校，但今年私立大學年薪榜，結果剛好相反，顯示前段班幾乎被科大、醫學院包辦，淡江、輔仁則雙雙落到第9名、第10名，代表理工技職和醫療證照，撐起了私立高薪的前段班。
📍第1名：元智大學（平均年薪62.2萬、平均月薪44552元）
📍第2名：台北醫學大學（平均年薪61.4萬、平均月薪47448元）
📍第3名：聖約翰科技大學（平均年薪60.4萬、平均月薪45182元）
📍第4名：明新科技大學（平均年薪60.2萬、平均月薪39869元）
📍第5名：中原大學（平均年薪59.8萬、平均月薪43873元）
📍第6名：中國醫藥大學（平均年薪59.0萬、平均月薪44228元）
📍第7名：高雄醫學大學（平均年薪57.0萬、平均月薪43057元）
📍第8名：長庚大學（平均年薪57.0萬、平均月薪41547元）
📍第9名：淡江大學（平均年薪56.3萬、平均月薪41718元）
📍第10名：輔仁大學（平均年薪55.7萬、平均月薪41424元）
元智大學奪私校年薪王！實力獲國際認證：企業也愛用
位於桃園市中壢區的元智大學打敗各大名校，榮獲2026年私立大學畢業生年薪榜首寶座。據了解，元智大學前身為1989年創立的元智工學院，並於1997年升格大學，該校在商管經濟、資訊科學、工程三大領域表現出色，皆進入英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）「2026世界大學學科排名」全球前500名，也是全台首創將AI程式語言列為大一必修的大學。
元智大學除了在國際上獲得認證以外，在《遠見雜誌》公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」中也表現亮眼，是總榜中北部私立一般大學第5名，在《Cheers》公布的2026企業最愛大學生榜單中，也在總排行中大進步提升5名，奪得第17名佳績。
別再迷信校名！面試趣揭高薪關鍵：選對科系比名校重要
針對本次年薪榜單大調動，面試趣分析，若畢業生流向越四散，平均就被稀釋，但專門型學校集中流向同一個高薪產業，數字自然被撐高，強調校名的知名度，跟畢業起薪，其實是兩件事。
面試趣最後提醒學生，千萬別再用「校名響不響」挑學校，真正要看的是「這個科系的人畢業後都去哪、賺多少」。提醒選校別只被校名牽著走，先看清楚自己想進的產業和科系，畢業後的薪水，才是真正握在自己手裡的。
我是廣告 請繼續往下閱讀
薪資查詢平台《比薪水》日前在IG公布「2026年私立大學年薪排行榜」，根據各校畢業生平均月薪與年薪統計而成，其中冠軍為「元智大學」平均年薪62.2萬、平均月薪44,552元；亞軍則是「台北醫學大學平均年薪61.4萬、平均月薪47,448元」；季軍則為「聖約翰科技大學平均年薪60.4萬、平均月薪45,182元」。
📍第1名：元智大學（平均年薪62.2萬、平均月薪44552元）
📍第2名：台北醫學大學（平均年薪61.4萬、平均月薪47448元）
📍第3名：聖約翰科技大學（平均年薪60.4萬、平均月薪45182元）
📍第4名：明新科技大學（平均年薪60.2萬、平均月薪39869元）
📍第5名：中原大學（平均年薪59.8萬、平均月薪43873元）
📍第6名：中國醫藥大學（平均年薪59.0萬、平均月薪44228元）
📍第7名：高雄醫學大學（平均年薪57.0萬、平均月薪43057元）
📍第8名：長庚大學（平均年薪57.0萬、平均月薪41547元）
📍第9名：淡江大學（平均年薪56.3萬、平均月薪41718元）
📍第10名：輔仁大學（平均年薪55.7萬、平均月薪41424元）
元智大學奪私校年薪王！實力獲國際認證：企業也愛用
位於桃園市中壢區的元智大學打敗各大名校，榮獲2026年私立大學畢業生年薪榜首寶座。據了解，元智大學前身為1989年創立的元智工學院，並於1997年升格大學，該校在商管經濟、資訊科學、工程三大領域表現出色，皆進入英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）「2026世界大學學科排名」全球前500名，也是全台首創將AI程式語言列為大一必修的大學。
元智大學除了在國際上獲得認證以外，在《遠見雜誌》公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」中也表現亮眼，是總榜中北部私立一般大學第5名，在《Cheers》公布的2026企業最愛大學生榜單中，也在總排行中大進步提升5名，奪得第17名佳績。
針對本次年薪榜單大調動，面試趣分析，若畢業生流向越四散，平均就被稀釋，但專門型學校集中流向同一個高薪產業，數字自然被撐高，強調校名的知名度，跟畢業起薪，其實是兩件事。
面試趣最後提醒學生，千萬別再用「校名響不響」挑學校，真正要看的是「這個科系的人畢業後都去哪、賺多少」。提醒選校別只被校名牽著走，先看清楚自己想進的產業和科系，畢業後的薪水，才是真正握在自己手裡的。