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中聯致癌油事件持續延燒，引發社會關注消費者後續求償權益。民進黨立委范雲今（23）日在立法院質詢時詢問此事，衛福部次長林靜儀回應，相關團體訴訟將依《消費者保護法》機制辦理，由消保處協助啟動，衛福部則可透過食安基金補助消費者保護團體的律師報酬及相關訴訟費用。范雲也說，希望盡可能全額補助訴訟，盼政府協助消費者從廠商處得回權利。立院司法法制委員會上午針對「中聯致癌油事件之偵辦調查」邀請法務部、衛福部等進行專案報告並備質詢。范雲表示，今天不少媒體詢問政府是否會協助消費者提起團體訴訟，她認為，既然政府已有相關機制，就應讓社會大眾知道，保障消費者權益。林靜儀說明，消費者團體訴訟的啟動是依《消費者保護法》規定，由消保處協助辦理；衛福部則透過食安基金，補助消費者保護團體依法提起訴訟所需經費。范雲進一步詢問，食安基金是補助還是全額支應訴訟費用？林靜儀回應，目前食安基金主要補助律師報酬及相關訴訟費用，由食安基金支應，至於訴訟程序仍是依《消費者保護法》辦理。范雲表示，希望政府能盡可能朝公費訴訟、全額補助方向努力，協助消費者向業者討回權益，而不是讓受害民眾自行承擔高額訴訟成本。林靜儀強調，過去包括寶林茶室事件等重大食安案件，後續都曾提送食安基金運用管理監督小組審議，相關案件進入程序後，都會依食安基金運用機制辦理補助。