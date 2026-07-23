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效力亞利桑那響尾蛇3A的台灣12強王牌林昱珉，今（23）日面對水手3A先發出戰，與經典賽隊友「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）上演「台灣投打對決」，結果最終2打席出現1次保送、1次飛球出局，個人主投5.1局失掉3分，最快球速飆到94英里（約152公里），靠打線火力收下本季第5勝，費仔則3打數無安打，選到2次保送上壘。林昱珉歷經去年震撼教育，今年依舊從3A開季，賽前累積18場出賽有17次先發，76局中被打出90支安打，拿到4勝7敗、防禦率6.04，仍在適應3A強度。林昱珉本場首局送出三上三下，次局被敲1安打化解危機，包含交手費仔，讓他敲出飛球出局。林昱珉一路投到第4局才丟分，該局在2人上壘情況下被打出三分砲，期間與費仔對決投出保送。林昱珉本場最終用86球吃完5.1局，被打出5安打、1轟失掉3分都是自責分，另添5次三振與2保送，賽後防禦率下降至5.98，並靠著打線大爆發，一口氣攻下10分大局，響尾蛇3A最終10：7贏球，林昱珉收下本季第5勝，已經追平去年先發23場的勝場數。費仔方面，自告別守護者、轉戰水手後，回到熟悉的3A賽場，本場3打數無安打，但選到2次保送上壘，打擊率2成73、1轟與3分打點。