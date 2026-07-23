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▲全聯與高鐵合作推聯名商品。（圖／記者李青縈攝）

▲全聯將在高鐵站設置快閃櫃位。（圖／記者李青縈攝）

台灣高鐵月底即將迎來新世代列車「N700ST」，明年上線服務旅客，邁入2.0時代。看準旅客移動餐食需求持續成長，全聯首度攜手台灣高鐵，推出聯名熱便當，並且在高鐵五大車站設置快閃櫃販售。高鐵公司總經理陳惠裕指出，便當商機現在非常搶手，旅客將有更多美味選擇。高鐵便當備貨精準，每日販售幾乎完售；本次高鐵與全聯合作推出，We Sweet聯名甜點及福利熊限定周邊，並在7月24日起陸續在全聯門市，以及高鐵桃園、台中、嘉義、台南、左營5車站開賣。陳惠裕說，生活在台灣很少有人從未搭乘過高鐵或是沒有去過全聯買東西，因此這次希望新車抵台推出一系列讓民眾吃得到、用得到商品。首波聯名商品開賣，全支付同步祭出高鐵快閃店限定優惠，明日到10月23日在高鐵快閃店掃描全支付QR Code領取回饋資格，並使用全支付購買聯名商品，單筆滿150元即享10%全點回饋。第二波聯名商品，包含高鐵車頭與車廂打造一口大小造型的「高鐵造型燒」，以及700T、N700ST新車圖案烙印的「高鐵銅鑼燒」。除了聯名餐食與甜點，全聯吉祥物「福利熊」也換上高鐵列車長制服，推出高鐵聯名商品。7/25至8/16每週六日全聯、大全聯單筆消費滿700元，即可獲得當週指定款「福利熊 高鐵聯名多用文件夾」乙個。而「福利熊X台灣高鐵 絨毛娃娃」、「高鐵列車變身抱枕」皆可用10福利點加價換購收藏。