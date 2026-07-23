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張嘉郡質疑「同島不同命」 選縣長首波政見推動65歲以上免健保費

不讓雲林縣長者當二等公民 現縣長張麗善允諾支持

為減輕長輩經濟負擔，打造更完善的高齡照顧政策，國民黨立委張嘉郡今年3月獲得徵召參選雲林縣長時提出「雲林縣65歲以上長者免繳健保費」的首波政見主張，獲得地方高度迴響。在張嘉郡號召下，雲林縣議會議長黃凱與縣議會展開連署支持，希望縣府能將相關經費編列於明年度預算，讓雲林縣的長輩能及早受惠，獲得雲林縣長張麗善允諾支持。張嘉郡表示，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市都已針對65歲以上長者提供健保費補助，但其他縣市因地方政府財政窘迫，導致出現「同島不同命」的現象，因此她在2024年在立法院提案修《老人福利法第22條》修正草案，但行政院仍反對。張嘉郡3月獲得徵召參選雲林縣長，即把推動雲林縣65歲以上長者健保費免費列為她的首波競選主張，獲得地方很大的迴響與支持。但按照時程推算，等年底選完，縣政府再辦理追加預算，雲林縣長輩預計要明年中才能享受到此福利。在張嘉郡的號召之下，議長黃凱與國民黨團總召李明哲、誠信聯盟總召鍾明馨、民意聯盟總召廖偉晴與多位雲林縣議員響應，今日到場力挺，希望縣長張麗善可以將65歲以上長者的健保費補助編入明年度預算，讓張嘉郡的政見可以即刻化為政策，以利明年初順利上路，獲得張麗善的高度認同。張嘉郡表示，考量雲林的財政在過去八年獲得顯著改善，可以有空間來做更多事，台灣已邁入超高齡社會，她希望能補助65歲以上老人健保費，她感謝議長黃凱與各黨團、政團的支持，以實際行動展現議會支持老人福利政策的決心，也感謝縣長張麗善的從善如流與尊重民意，此舉讓雲林縣內14萬3千餘名長輩在明年初就可以受惠。張麗善表示，當她看到六都的65歲以上長者免繳健保費，她心在淌血，憂心造成雲林另一波的人口外流，秉持「全島一命」的立場，她支持張嘉郡的這項政見，不要讓雲林縣的長者當二等公民。張嘉郡也說，健保費補助雖然看似金額不大，但由於物價飆漲，對許多退休長輩來說，仍是一筆負擔，政府全額補助也可以紓解年輕人的一些壓力，未來只要是對鄉親有幫助、對雲林發展有利的政策，她都會全力推動。