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國家通訊傳播委員會（NCC）目前7位委員懸缺4人，而代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠任期將於7月31日屆滿，若行政院未能提名人選，並經立法院同意通過，屆時NCC恐鬧空城。對此行政院說明，徵詢已到最後階段，待行政作業完成，將儘速提交名單。至於外界關注是否影響iPhone18等新手機上市進度，NCC回應短期內不會，但若委員會組成問題拖延過長，如果超過2、3年，待行政委託契約效期過後，就會產生影響。對於NCC月底恐鬧空城，外界關注是否影響iPhone18等新手機上市進度。對此NCC代理主委陳崇樹回應，短期內不會受影響，因NCC與經濟部電子檢驗中心、TTC等機構簽有為期3年行政委託契約，效期內都能委託機構執行審驗，且台灣透過APEC與美國、加拿大、新加坡等國簽有互相承認測試報告協定。陳崇樹說明，以iPhone18為例，產品測試報告在美國完成後，台灣將承認該報告，再由台灣委託的審驗證機構依相關辦法完成認證，根據蘋果往年的商業慣例，新產品認證程序這段時間都已在進行。但也坦言若委員會組成問題拖延過長，如果超過2、3年，待行政委託契約效期過後，就會產生影響。