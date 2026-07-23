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鄭照新：三市長立場一致 中央卻一路違反常識

酸中央查廠完就解禁 反問：沒人覺得怪嗎？

中央宣布解禁19批中聯問題油品，地方首長卻幾乎同聲反對。台中市副市長鄭照新今（23）日表示，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁，都認為真相未查明前不該恢復上架，這已是不分黨派的地方共識，中央卻執意解禁，「根本是提油救火」，更批評政府在食安事件中接連做出違反常識的決策，「沒人覺得怪嗎？」鄭照新上午接受《POP撞新聞》代班主持人尹乃菁專訪時表示，面對問題油事件，蔣萬安、盧秀燕與陳其邁的立場高度一致，都是主張在真相釐清前，不應貿然恢復上架；反倒是中央政府一再做出違反常識的決策。他指出從事件爆發至今，中央已有多次重大決策引發爭議，地方政府努力站在第一線保護消費者，中央卻給人一種「忙著保護官員和某些產業」的印象，令人難以理解。鄭照新表示，台中市政府早在7月2日率先公布問題油第二層流向，協助各縣市掌握資訊。台北市長蔣萬安日前特地拜訪盧秀燕，當面感謝台中市第一時間資訊公開透明，讓其他地方政府得以及時追查；高雄市長陳其邁日前出席行政院會後受訪，也公開肯定台中市第一時間揭露流向資訊。他強調，第一時間公開流向是正確的決策，「這是台中市政府對所有縣市政府負責任的作法。」反觀中央選擇不公布資訊，理由是「要保護某些產業」，讓地方政府聽傻眼問「那我怎麼保護消費者？」鄭照新認為，這起致癌油事件發生至今，中央政府的處理方式「真的是荒腔走板」。這麼重大的食安事件，不可能只是單一部會首長決定，而是反映整個內閣的決策風格與行政裁量，是選擇持續對外攻防，還是把重點放在釐清真相、修正制度、重建消費者信心，背後顯然是更高層級的決策。鄭照新再以「20%以下免下架」及「解禁19批油品」兩項政策為例指出，陳其邁的立場與盧秀燕、蔣萬安一致，都認為在事情尚未釐清前，不應恢復販售。他說，「依照陳其邁市長的說法，在真相沒有查清之前，不會准許重新上架，這樣消費者才會放心，這不只是地方政府最基本的責任，也是跨黨派的共識。」他也質疑中央政府作法「真的很奇怪」，20日單獨南下查廠，對台中市政府的詢問遲遲沒有回應，接著在查廠當天下午宣布19批油品重新上架，「這不是提油救火、火上澆油嗎？消費者一定會覺得政府完全狀況外。」鄭照新最後反問，中央擁有龐大的行政團隊、眾多專業幕僚與決策人才，「這麼大的內閣、這麼多菁英、這麼多專業同仁，難道沒有一個人站出來反對這種違反常識的決策嗎？」