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告別乾旱缺水噩夢！經濟部水利署與自來水公司接軌立委何欣純及地方爭取，正式啟動大里「雙送水管」工程，從烏日配水池與霧峰南台中淨水場雙管齊下，大幅提升屯區供水穩定度。市議員李天生指出，相關工程即日起分階段施工，其中草堤路路段已率先實施交通管制，呼籲用路人提前改道。李天生表示，大里、霧峰、太平一帶位處自來水管線末端，乾旱期間住戶們飽受缺水之苦，水利署在「珍珠串計畫」台中雲林水源調度方案中，特別規劃埋設送水管至大里。首波工程由自來水公司負責，將從烏日配水池沿草堤路埋設送水管至大里大衛橋，即日起已正式開工。配合施工需求，草堤路（大峰路至草堤路100巷路段）實施交通管制，請往來車輛改由振興路進出。此外，水利署開發的烏日伏流水三期工程，未來每日可提供5萬噸原水。經南台中淨水場處理後，將沿台三線、乾溪路及大峰路埋設送水管，分別輸送到霧峰吉峰配水池，並在大里大衛橋附近與烏日送水管銜接，預計今年11月起分階段施工。自來水公司評估，鳥嘴潭淨水場竣工後，結合中雲水源調度計畫，台中與彰化間的雙向調度能力將從現行8萬噸大幅提升至20萬噸。而霧峰烏溪伏流水經管線串聯後，其中1.3萬噸將優先供給霧峰地區，其餘則視大台中需求靈活調度，能有效減緩枯旱期管線末端用戶的停水風險。李天生在施工說明會強調，要求施工單位必須落實交通維持計畫、設置完善警告標誌並降低工程污染，務必在確保通行安全的前提下「加緊趕工」，盡快還給居民順暢的交通與穩定的用水。