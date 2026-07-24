日本一對 66 歲夫妻房貸早已還清，每月還能領 5 萬退休金，本該過著人人羨慕的完美老後生活。不料就在退職後興高采烈規畫首次長途旅行時，出發前三天突然接到 85 歲獨居老母的一通求救電話，行程被迫急煞取消。隨之而來的頻繁照護需求，不僅打亂所有規劃，更讓兩人瞬間掉入擺脫不掉的「老老照顧」泥沼。
🟡房貸已繳清月領五萬！出國前夕突接老母求救
根據《THE GOLD ONLINE》報導，66 歲的隆先生（化名）與妻子美智子月領年金合計約 23 萬日圓（約新台幣 5 萬元），且住宅貸款早已全數還清。兩人原定在隆先生退職半年後，前往北海道展開 6 天 5 夜的放鬆之旅。
沒想到在出發前三天，隆先生突然接到 85 歲獨居母親的電話：「旅行先取消吧，我腰痛到無法出門買菜，一個人好不安。」隆先生隨即趕回老家，幸好母親無需住院，但他只能留下來幫忙煮飯與購物，期待已久的旅遊只能忍痛取消。
🟡換燈泡買菜都要他幫忙 老老照顧拖垮日常生活
本以為只是臨時狀況，但此後母親對兒子的依賴迅速加深。不管是「電球壞了」、「重物拿不動」還是「看不懂政府公文」，母親都會要求兒子回老家。隆先生前往老家的頻率，從過去的一週一次暴增到一週三次。
「下個月的溫泉行程還能訂嗎？」面對妻子的提問，隆先生只能無奈推遲。他漸漸發現，原本以為退職後能重獲自由，如今生活卻完全圍繞著母親運轉，連朋友聚會或日常外食都不敢隨意答應，夫妻倆雙雙陷入沉重的精神壓力。
🟡引進外部長照服務資源 告別泥沼重啟退休旅行
直到妻子終於忍受不住，開口質問：「我們原本規劃的退休生活，到底什麼時候才能開始？」隆先生才驚覺自己已將妻子拖入照顧泥沼。
隨後他與家人商量，向當地的「地域包括支援中心」尋求協助並申請長照認定。在照服員每週定期協助購物與家務後，隆先生不再需要頻繁奔波。半年後，夫妻倆終於重新預約了北海道之旅，順利成行。專家強調，退休後面對高齡父母的照顧需求，務必及早善用政府長照資源，切莫獨自承受而賠上自己的晚年生活。
🟡台灣也能救！長照服務申請資格與費用總整理
如果台灣家庭面臨類似的「老老照顧」危機，切勿獨自硬撐！衛福部表示，只要家人預期或已達 6 個月以上無法生活自理，即可透過撥打專線 1966、聯絡當地長照中心或出院準備組提出申請。
📌 申請資格
經各縣市長期照顧管理中心評估，符合長照需要等級第 2 級以上，並符合以下條件之一：
高齡長者： 65 歲以上老人、55 歲以上原住民。
失智症者： 50 歲以上失智症者（2026 年起新增 49 歲以下失智症者）。
身心障礙： 失能身心障礙者。
特別對象： 2026 年起新增「急性後期整合照護計畫（PAC）」收案對象。
(註：聘僱外籍看護工之家庭，亦可申請交通接送、輔具、專業服務及看護請假時的喘息服務。)
📌 服務項目與自付額費用
長照提供「照顧及專業服務、交通接送、輔具與無障礙改善、喘息服務」四大給付（依 2～8 級失能等級核定不同額度），費用不會因家庭經濟狀況打折，僅依身分別調降自付比例：
第一類（低收入戶）： 政府全額補助（自付 0%）。
第二類（中低收入戶）： 負擔極低，自付 5%～10%。
第三類（一般戶）： 自付 16%～30%（其餘 70%～84% 由政府補助）。
若評估未達長照等級，亦可洽詢當地長照中心，善用社區照顧關懷據點與巷弄長照站等免費或低廉資源，預防失能並降低照顧負擔。
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根據《THE GOLD ONLINE》報導，66 歲的隆先生（化名）與妻子美智子月領年金合計約 23 萬日圓（約新台幣 5 萬元），且住宅貸款早已全數還清。兩人原定在隆先生退職半年後，前往北海道展開 6 天 5 夜的放鬆之旅。
沒想到在出發前三天，隆先生突然接到 85 歲獨居母親的電話：「旅行先取消吧，我腰痛到無法出門買菜，一個人好不安。」隆先生隨即趕回老家，幸好母親無需住院，但他只能留下來幫忙煮飯與購物，期待已久的旅遊只能忍痛取消。
本以為只是臨時狀況，但此後母親對兒子的依賴迅速加深。不管是「電球壞了」、「重物拿不動」還是「看不懂政府公文」，母親都會要求兒子回老家。隆先生前往老家的頻率，從過去的一週一次暴增到一週三次。
「下個月的溫泉行程還能訂嗎？」面對妻子的提問，隆先生只能無奈推遲。他漸漸發現，原本以為退職後能重獲自由，如今生活卻完全圍繞著母親運轉，連朋友聚會或日常外食都不敢隨意答應，夫妻倆雙雙陷入沉重的精神壓力。
🟡引進外部長照服務資源 告別泥沼重啟退休旅行
直到妻子終於忍受不住，開口質問：「我們原本規劃的退休生活，到底什麼時候才能開始？」隆先生才驚覺自己已將妻子拖入照顧泥沼。
隨後他與家人商量，向當地的「地域包括支援中心」尋求協助並申請長照認定。在照服員每週定期協助購物與家務後，隆先生不再需要頻繁奔波。半年後，夫妻倆終於重新預約了北海道之旅，順利成行。專家強調，退休後面對高齡父母的照顧需求，務必及早善用政府長照資源，切莫獨自承受而賠上自己的晚年生活。
🟡台灣也能救！長照服務申請資格與費用總整理
如果台灣家庭面臨類似的「老老照顧」危機，切勿獨自硬撐！衛福部表示，只要家人預期或已達 6 個月以上無法生活自理，即可透過撥打專線 1966、聯絡當地長照中心或出院準備組提出申請。
📌 申請資格
經各縣市長期照顧管理中心評估，符合長照需要等級第 2 級以上，並符合以下條件之一：
高齡長者： 65 歲以上老人、55 歲以上原住民。
失智症者： 50 歲以上失智症者（2026 年起新增 49 歲以下失智症者）。
身心障礙： 失能身心障礙者。
特別對象： 2026 年起新增「急性後期整合照護計畫（PAC）」收案對象。
(註：聘僱外籍看護工之家庭，亦可申請交通接送、輔具、專業服務及看護請假時的喘息服務。)
長照提供「照顧及專業服務、交通接送、輔具與無障礙改善、喘息服務」四大給付（依 2～8 級失能等級核定不同額度），費用不會因家庭經濟狀況打折，僅依身分別調降自付比例：
第一類（低收入戶）： 政府全額補助（自付 0%）。
第二類（中低收入戶）： 負擔極低，自付 5%～10%。
第三類（一般戶）： 自付 16%～30%（其餘 70%～84% 由政府補助）。
若評估未達長照等級，亦可洽詢當地長照中心，善用社區照顧關懷據點與巷弄長照站等免費或低廉資源，預防失能並降低照顧負擔。