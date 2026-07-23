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《婚姻之後》由南宮珉、李雪、金大明、李尚熙主演，表面上是一部描寫夫妻婚姻危機的作品，實際卻是每集都在翻轉的懸疑犯罪劇，故事從醫師夫妻失去孩子後鬧離婚開始，一路急轉直下變成妻子被綁架、丈夫淪為頭號嫌疑犯的懸疑片，即使加碼30億韓元仍贖不回被害人，每一集都讓觀眾猜不到下一步，播出後迅速掀起討論，收視率更從首集4.4%一路衝上第4集7.4%，成為近期最讓人停不下來的週末黑馬韓劇。《婚姻之後》是KBS每週六、日播出的週末韓劇，海外由Disney+獨家上架。故事講述醫師姜泰柱（南宮珉 飾）與妻子高世允（李雪 飾）鬧離婚，世允看突然遭到綁架，泰柱為了救回妻子，不僅被迫與喪心病狂的罪犯生死鬥智，更因種種證據成為警方懷疑的頭號嫌疑犯，在真相與陰謀交錯之中展開追兇行動。劇中，南宮珉與李雪飾演一對醫師夫妻，兩人從一見鍾情、結婚、生下女兒，到女兒離世後感情逐漸瓦解。後來，姜泰柱不願按照規則行事，只相信自己的判斷，偏偏岳父、老婆又分別是院長與理事長，讓他長期承受龐大壓力，夫妻之間爭吵不斷、彼此消耗，劇中一句「夫妻起伏比股市還要震盪」，更被不少觀眾封為全劇最有共鳴的金句。就在兩人準備離婚，高世允突然遭人綁架，泰柱拚命尋找妻子，卻流出一段「教唆綁架」的影片，泰柱瞬間從受害者變成警方追捕的頭號嫌犯，劇情也從婚姻劇急轉成犯罪懸疑片，展開一場不知道該相信誰的生死追逐。然而，當歹徒要求10億韓元贖金，後來加碼到20億，泰柱實在拿不出錢，只能向岳父、岳母求助，沒想到岳母竟霸氣向綁匪喊話：「一小時內把我女兒還回來，我再加10億。」綁匪假裝興奮答應，下一秒卻直接開視訊，當著夫妻父母的面凌虐高世允，因為他認為憑什麼我綁架人，規則卻是你們訂？瞬間劇情推到最高點。這部劇最大的魅力，就是永遠猜不到下一步，每當觀眾以為找到真相、終於能救出人質，下一秒會因為冒出來的新線索、新角色，劇情又立刻翻盤；偏偏男女主角又常因為感情用事、做出不理性的決定，明明逃了出去又再次被抓回去，看得觀眾一邊氣到罵人，又一邊又忍不住點開下一集。