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🟡2026漫博「Gamania AI：時空越境」位置

▲橘子集團進軍2026漫畫博覽會，首次公開獨家AI技術「UTUX系統」。（圖／記者朱永強攝）

🟡「2027未來互動」展區亮點

▲在漫博橘子集團展區，可以透過麥克風和AI遊戲夥伴對話，體驗「UTUX系統」的強大能力。（圖／記者朱永強攝）

🟡「

1999復刻場景」展區亮點

▲在「1999復刻場景」展區中，橘子集團透過CRT螢幕，帶大家回顧及認識《便利商店》遊戲機制。（圖／記者朱永強攝）

🟡「Gamania AI：時空越境」好禮抽獎

▲「1999復刻場景」展區中，陳列《便利商店》遊戲片、懷舊雜誌、書報和各種二創作品。（圖／記者朱永強攝）

橘子集團在2026漫畫博覽會以「Gamania AI：時空越境」為主題，首度公開自研「UTUX系統」，打造「2027未來互動」與「1999復刻場景」兩大展區，玩家不僅能與《便利商店》AI角色即時對話、體驗復刻經典玩法，完成指定任務並開通Game Pass還可參加抽獎。《NOWNEWS今日新聞》透過本文整理橘子集團「Gamania AI：時空越境」展區的位置、活動、玩法懶人包，快速掌握重點。橘子集團本次進駐漫畫博覽會，以「Gamania AI：時空越境」為主題，首次公開獨家AI技術「UTUX系統」，設置「2027未來互動」搭配「1999復刻場景」兩大展區，展區位置在D125攤位，只要從信義路五段的世貿大門進入後，右方展區就能馬上找到「Gamania AI：時空越境」展場。在「2027未來互動」展區中，橘子集團將「UTUX系統」的4大AI機台搬進會場，機台上分別有「菲菲、阿龐、CRT man、紙袋君」4個經典遊戲《便利商店》的角色，玩家可以透過麥克風與它們對話，AI遊戲夥伴則會即時回應內容，無論聊什麼都能回答。透過漫博「Gamania AI：時空越境」展場，能體驗到「UTUX系統」賦予遊戲角色的靈魂，讓遊戲角色擁有「長記憶、可成長、能決策」的能力，只要完成體驗，就能獲得一張「時空通行證」，上面會詳細描繪玩家的「人格特質」、「開店的能力屬性」。在「1999復刻場景」展區中，橘子集團把1999年發表的遊戲《便利商店》場景完美復刻，帶領玩家回顧20多年前《便利商店》的玩法。在展場內，玩家可以進行3種互動任務，分別是「在架上尋找指定商品」、「透過CRT螢幕回顧及認識便利商店遊戲機制」以及體驗打卡上下班。除了任務外，「1999復刻場景」中還會陳列《便利商店》遊戲片、懷舊雜誌、書報和各種二創作品，只要完成任務，並開通橘子集團「Game Pass」，就能獲得一根古早味冰棒，以及後續的抽獎資格。只要完成「2027未來互動」和「1999復刻場景」的指定任務、開通「Game Pass」後，就能獲得一張摸彩券，官方將在7月24日至7月26日期間下午5點30分（閉展前半小時）在服務台抽出得獎者。抽獎名單每日活動結束後進行重置，得獎者本人需現身領獎，唱名3次未出現將重抽；獎品包括「iPad mini」、「HomePod智慧音響」、「羅技智能鍵盤滑鼠組」。