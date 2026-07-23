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中聯油脂致癌油風波持續延燒，台北市蔣萬安號召民眾725上凱道守護食安，台北市議員楊植斗及藍營小雞賴苡任、何元楷、張家馨等人近日更赴凱道展開絕食抗議，提前為遊行集會暖身。對此，民進黨台北市議員參選人陳聖文呼籲，別拿身體健康開玩笑，與其絕食不如先「絕油」，任何炸的、炒的、煎的通通拒絕。陳聖文表示，真的不要絕食，對身體很不好。國民黨這幾天一直拿各縣市的油品檢驗問題來發起絕食抗議，但絕食可能造成不可逆的傷害，真的沒必要拿自己的身體開玩笑。他則拋出另類建議，從今天開始「絕油」，炸的不要吃、炒的不要吃、煎的不要吃，只要用到食用油的，通通拒絕。「等到哪一天認為台灣的油品安全、食安把關都沒問題了，再恢復吃油也不遲。」陳聖文直言，畢竟，如果真的相信現在的油不安全，那與其絕食，不如先「絕油」，這樣不是更符合自己的邏輯嗎？政治攻防可以繼續，但健康只有一次，若真的認為現在的油不能吃，他認為藍軍一定要等到確認油品安全為止，再恢復吃油，相信這樣才最符合自己的主張。