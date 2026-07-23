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中聯油品事件爆發之後，中央針對4至6月共30批油品進行預防性下架，衛福部於前天宣布，其中有19批油品符合食安標準產品，諮議會決議重新上架，但卻有地方政府有不同的聲音。對此衛福部長石崇良表示，下午食藥署將邀集地方衛生局共同召開協調溝通會議，政委陳時中也強調，相關檢驗還是要依據科學。對於衛福部諮議會決議19批油品符合食安標準可重新上架，讓地方政府也產生疑慮，石崇良指出，事件爆發後30批油品全面性預防性下架，並進行樣本抽驗，包含原油53件與下游產品171件，相關資訊在本週一對外公開，前天諮議會考量調查結果與科學證據， 確認後一致性認為19批可以上架，也在昨日發文給地方政府。石崇良表示，食藥署今日下午將邀集地方衛生局共同召開協商溝通會議，討論包括重新上架作業，還有7批檢驗不合格要下架回收銷毀事宜。陳時中也補充，相關檢驗還是要依據科學，大家期待檢驗更全面性，相關檢驗還是要依據科學，基本上每年都有專案，專案是風險導向查核，諮議會對於風險評估，將作為下次專案根本根據。