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揮別「會車難、救護車受阻」的在地噩夢！台中潭子潭興路（福貴路至新興國小段）過去僅6至8公尺寬且彎道多，車禍事故頻傳。經中央與台中市政府挹注3.4億元推動拓寬工程，歷經12年努力，如今已進入最後收尾階段。立委楊瓊瓔與市議員賴朝國今(23)日實地會勘，宣示工程預計今年10月底全線完工，不僅能徹底打通潭子東西向交通瓶頸，更大幅提升學童通學與救災救護效率。今日上午的會勘行程，邀集潭子區公所、台中市建設局養護工程處及嘉仁里、潭秀里、福仁里、聚興里、潭北里、甘蔗里、潭陽里等多位在地里長共同關心現場進度。台中市建設局養工處長陳聰仁指出，潭興路是潭子區公所、潭子聯合辦公大樓、台中市警察局及聚興產業園區的重要聯外道路，同時也是大明高中與新興國小周邊的交通動脈。本次拓寬工程總經費約 3.4 億元（包含工程費約 7,500 萬元與用地費 2.7 億元），中央補助工程費達 79%。除了路面拓寬外，同步改善人行道、排水箱涵、照明及號誌等設施。目前工程已進入收尾階段，施工團隊正配合台電管線地下化作業調整工序，全力趕辦以實現10月底通車目標。在地里長也對工程表達高度肯定。福仁里長游豐瑋表示，拓寬後能有效分散區域車流，提升民眾往返市區與洽公的便利性；聚興里長黃沛綺強調，新興國小與大明高中學生眾多，規劃完善的人車分道讓學童通學更安全；甘蔗里長黃正堯則指出，道路拓寬改善了過去蜿蜒視線不佳的問題，能顯著縮短消防車與救護車的執行時間。議員賴朝國感嘆，潭興路拓寬工程歷經3任市長，因用地取得困難與土地價格高漲一度延宕多年，感謝地主配合、楊立委爭取中央資源及市府的經費支持，讓這項地方期待多年的重大建設得以實現。立委楊瓊瓔則表示，自2015年向中央爭取可行性評估至今，歷時12年終於迎來完工曙光。未來通車後，不僅能串聯聚興產業園區與周邊生活圈、完善潭子整體路網，更打造出安全友善的人本道路環境，帶動地方整體發展。