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底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇今（23）日面對芝加哥小熊，四局上敲出三分砲，一棒助隊超前，老虎終場5：1勝出。被李灝宇打出三分砲的投手是小熊先發右投瑞（Colin Rea），這位大聯盟生涯44勝的36歲老將賽後受訪時、回憶李灝宇帶來的重傷害，感嘆太不小心，「當時2出局，就算是0好3壞、也應該更小心投出有品質的球。」李灝宇本場比賽擔任先發出賽，首打席面對瑞打出二壘滾地球出局，第二打席則於0好3壞、球數絕對領先時勇敢出棒，瞄準一顆偏低93英里直球，敲出中外野全壘打，一棒打回3分，幫助球隊打破平手僵局。瑞擁有8年大聯盟資歷，累積出賽147場、其中120場都擔任先發出賽，近4年在釀酒人、小熊，單季都能貢獻破百局，過去2年都拿到雙位數勝投，屬於中段輪值工作馬。瑞賽後被問到四局上與李灝宇的關鍵對決，坦承當下因為球數絕對落後，只有把直球塞進好球帶一個選擇，但李灝宇成功打出一次很棒的擊球，「當時已經2出局，應該要更謹慎應對，即使是在0好3壞情況下，還是得投出品質更好的球。」瑞此役先發5局、被打出2轟丟掉4分，吞下本季第7敗，李灝宇則為4打數1安打、賽後打擊率2成56、5轟與20分打點，OPS.685、OPS+則為87。