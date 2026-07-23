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產能暴增與「軍民兩用」戰略

打造「非紅供應鏈」

台灣無人機產業發展備受關注！英媒金融時報報導，全球無人機市場迎來了新玩家。烏克蘭在短短五年內從零開始，如今每年能生產數百萬架無人機；緊隨其後的台灣，也正全力爭取成為無人機製造強國。金融時報提到，台灣政府展現出明確的決心，打算投入真金白銀支持，預計在未來六年內為無人機產業撥款 65 億美元。在這項領域建立一席之地並非空想，報導認為，台灣不僅供應全球絕大多數的先進晶片，還擁有活力十足、正積極擴充產能的民營企業。海外市場的買家同樣絡繹不絕，今年第一季的無人機出口量，已輕鬆超越去年一整年的總和。從歐洲到美國，各國紛紛編列軍用無人機預算；儘管各國政府多少帶有本土產業保護主義，但部分資金最終仍將流向海外採購。金融時報直言，以目前的產能規模來看，台灣依然是一隻小魚，特別是在鄰近且對台灣懷有野心的中國面前，後者在全球無人機市場佔據了絕大部分的市佔率。但台灣已展現出烏克蘭式的跳躍式成長。經濟部指出，目前每月 1.5 萬架的產能，預計到 2030 年將成長七倍，其中半數將銷往海外。擴大生產規模能帶來規模經濟，而台灣也借鑑了中國的另一招策略，也就是「軍民兩用」技術。同時提供商業與軍事應用，不僅能拓寬市場，還能降低單機成本，進而吸引製造商投資。如今佔據業界絕對龍頭地位的深圳大疆（DJI），最早也是靠製作玩家的消費型無人機起家的。美國當局對此表示支持，部分原因無疑是因台灣主打建立完全排除中國原料及零組件的供應鏈，被這「非紅供應鏈」所吸引。為達到目標，台灣政府成立了一個名稱響亮的國家隊組織，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，至今已吸引超過 200 家跨領域成員加入。包括中光電（Coretronic）等電子專業廠商，以及已收購無人機分銷商和軍規馬達等零組件製造商的佳世達。台灣在無人機領域的趨勢也並未被資本市場忽視。除了生產牙醫器材，同時也製造中大型無人機的雷虎科技（Thunder Tiger），其股價在過去一個月內幾乎翻倍；而生產偵察與監視等用途無人機的長榮航太（EGAT），股價在同期也上漲了三分之一。不過，金融時報也點出一項潛在風險爭議，台灣無人機零件被指控與中國有所牽連的風波難免會出現，且事實上也已經發生過。然而，台灣在晶片與自行車製造領域皆位居全球領先地位，從研發到全球銷售的完整產業鏈皆有成功先例。無人機產業極有機會循此模式，成為下一個全球焦點。