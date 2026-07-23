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中聯油脂檢出「苯駢芘」超標案延燒，國民黨、民眾黨預計25日走上凱達格蘭大道遊行抗議。對此，民進黨秘書長徐國勇今（23日）痛批，該活動實為「假食安真造勢」，不僅惡意扭曲通報時間點，更嚴重忽視地方政府應負的第一線查驗責任；談起台北市近期的虐童案，徐也批評，「蔣萬安算什麼三寶爸，孩童被虐待，蔣卻無所謂」，並呼籲台中市長盧秀燕身為一名母親，「你也罵蔣萬安給我聽一下」。民進黨網路直播節目《午青LIVE》今天由徐國勇主持，針對外界質疑政府處理油品問題延遲，徐國勇澄清，廠商於6月30日向中央通報後，食藥署與中央機關立即於7月1日立即要求相關業者暫停作業、全面下架並進行查廠，更清楚說明流向。他指出，中央從通報到處理僅用一天，反應相當迅速，在野黨卻以「6月發生、7月才查」為由指責中央慢半拍，根本是去頭去尾的誤導。徐國勇指出，依據《食安法》中央與地方的權責分工，中央職責在於訂定法規政策、檢驗標準，以及建立預警與稽核制度；而第一線的主動查核、抽樣檢驗、下架處置及發布預警，則是地方政府的法定責任。他進一步提出數據說明，台南與高雄近5年分別抽驗油品 40件與18 件，反觀台北與台中在部分案件中卻未落實抽驗，甚至對關鍵項目「苯駢芘」毫無檢驗紀錄。「假食安，真造勢！」徐國勇痛批，台中市長盧秀燕連油都沒驗，還好意思喊出上凱道？國民黨主席鄭麗文、蔣萬安口口聲聲護食安，卻是候選人排排站，顯然是為了選舉造勢；他形容，地方平時不落實檢驗，出事後卻將責任推給中央，無異於「自己考試考零分卻怪父母」。徐國勇接著批評，最近最大破口就是台北市虐童事件，且有幾十件，但因為油品事件，大家忘記小孩被虐待，「蔣萬安算什麼三寶爸，孩童被虐待，蔣卻無所謂，這就是別人家的孩子不是孩子」。此外，針對在野陣營攻擊農藥殘留標準議題，徐國勇也澄清，台灣始終持續適用我國既有的嚴格標準，若遇到無相關規範的新品項，才會優先參照國際食品法典委員會（Codex）標準、或美國標準，並非外界傳言的全面採認美國標準，呼籲各界切勿斷章取義、製造恐慌。徐國勇最後引用總統賴清德談話強調，「食安問題沒有藍綠」，呼籲在野黨應扮演好「忠誠的反對黨」，切勿為了選舉私利進行政治造勢，進而破壞國家制度與社會信任；唯有中央與地方各司其職、依法落實監管，才能真正守護全體國人的食品安全。