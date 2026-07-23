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賴瑞隆看好度大幅領先！柯志恩僅「左營楠梓」唯一逆襲

年齡、學歷分布曝光！藍營挺柯志恩凝聚度高

2026地方大選腳步逼近，高雄市長選戰也逐漸升溫，國民黨主席鄭麗文近期多次喊話要突破南部艱困選區，力拚攻下綠營長期執政地盤；民進黨則誓言守住高雄、台南等南部核心縣市。最新民調顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆目前支持度暫居領先，超前國民黨參選人柯志恩約8個百分點，不過仍有近3成選民尚未表態，選戰仍存變數。根據《震傳媒》今（23）日公布的最新民調結果，賴瑞隆獲得39.6％支持，柯志恩則有31.6％支持，雙方差距約8％，另有28.8％受訪者表示無明確意見，顯示目前雖由賴瑞隆取得領先，但選戰仍未進入定局階段。從民調交叉分析來看，高雄選民政黨傾向也呈現藍綠差距，41.1％受訪者自認偏向民進黨，國民黨支持者則為19.8％，兩者相差超過21個百分點，支持民眾黨的則有5.2%，顯示高雄長期形成的綠營基本盤，仍是賴瑞隆目前的重要優勢。在「看好度」方面，賴瑞隆優勢更加明顯。民調顯示，有50.3％高雄市民看好賴瑞隆勝選，僅22.8％看好柯志恩，雙方差距達27.5個百分點，另有26.9％未表態。分析指出，賴瑞隆目前不僅在支持度上領先，在選民對勝選可能性的判斷上，也拉開更大差距。若進一步拆解至高雄8個立委選區，賴瑞隆與柯志恩各自展現不同優勢。民調顯示，賴瑞隆在第4選區（大寮、仁武）支持度最高，達44.3％；柯志恩則在第3選區（左營、楠梓）取得39.1％支持，成為她唯一超越賴瑞隆的選區。換言之，在高雄8個立委選區中，柯志恩目前僅在傳統藍營優勢較明顯的左營、楠梓取得領先，其餘選區則由賴瑞隆居優勢。從不同族群支持度來看，賴瑞隆在30至39歲、60歲以上，以及國中學歷族群中支持比例較高；柯志恩則在40至69歲、高中職、專科以及研究所以上學歷族群較具優勢。值得注意的是，柯志恩目前已成功凝聚較高比例的藍營支持者，調查顯示，有90.6％國民黨支持者表態支持柯志恩；相較之下，民進黨支持者中，支持賴瑞隆的比例為79.6％。此外，民眾黨支持者中，69.6％支持柯志恩，支持賴瑞隆者則為16.9％，顯示柯志恩在藍白支持結合方面具一定優勢。分析認為，柯志恩雖已穩固藍營基本盤，但賴瑞隆仍有進一步整合綠營支持者、吸引中間選民的空間。本次民調由《震傳媒》出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年7月18日至20日，對象為設籍高雄市、年滿20歲以上民眾，採用CATI電腦輔助電話訪問系統進行，共完成1,069份有效樣本，並依照內政部人口統計資料，針對地區、性別、年齡與教育程度進行加權調整，在95％信心水準下，抽樣誤差約為±3個百分點。