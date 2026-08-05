「錢的事交給我，妳別瞎操心。」這句深情承諾，竟演變成晚年的現實考驗！日本一名 69 歲全職主婦明子，當了 40 年家管，家計全由丈夫掌控。不料 74 歲的丈夫因心肌梗塞猝逝，辦完喪事後她打開存摺，赫然發現丈夫將大半退休金拿去繳清房貸，導致現款僅剩約 50 萬元台幣，遺屬年金月領僅 1.4 萬元，讓她頓失依靠、瀕臨崩潰。
🟡家庭開支全由丈夫掌控 妻突遭喪夫噩耗打擊
日媒《THE GOLD ONLINE》報導，明子（化名）24 歲結婚後便辭去工作，40 多年來專心相夫教子。大她5 歲且勤勞的丈夫則獨攬財政大權，退休後仍打工撫養家庭，常笑著說：「有我撐著，妳不用擔心。」不料一個冬日午後，丈夫因心肌梗塞猝逝，享壽 74 歲。突如其來的噩耗，讓明子花光自己近 20 萬元台幣的積蓄辦理喪事。
🟡房貸全付清現金所剩無幾 遺屬年金難撐生活
當明子打開丈夫存摺時，赫然發現存款僅剩約 50 萬元台幣。原來丈夫退休時將大半退職金用於繳清房貸與修繕房屋，本想讓妻子不至於流落街頭，卻忽視了房貸有「房貸壽險（團體信用生命保險）」可由保險清償殘債，留下現金反而更能保障老後。如今明子每月僅能領取約 2.6 萬元台幣的年金，扣除房屋維護與生活費後，根本無以為繼。
🟡大男人尊嚴背後代價沉重 遺孀被迫獨自自立
「這或許是他作為一家之主不願展現軟弱的『男人尊嚴』吧。」面對丈夫遺留的難題，69 歲的明子未來還有近 20 年的歲月要走。她不得不從精簡開支做起，並尋求兼職打工。承受著丈夫「尊嚴下的代價」，明子擦乾眼淚，咬牙踏上晚年自立的艱難道路。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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當明子打開丈夫存摺時，赫然發現存款僅剩約 50 萬元台幣。原來丈夫退休時將大半退職金用於繳清房貸與修繕房屋，本想讓妻子不至於流落街頭，卻忽視了房貸有「房貸壽險（團體信用生命保險）」可由保險清償殘債，留下現金反而更能保障老後。如今明子每月僅能領取約 2.6 萬元台幣的年金，扣除房屋維護與生活費後，根本無以為繼。
🟡大男人尊嚴背後代價沉重 遺孀被迫獨自自立
「這或許是他作為一家之主不願展現軟弱的『男人尊嚴』吧。」面對丈夫遺留的難題，69 歲的明子未來還有近 20 年的歲月要走。她不得不從精簡開支做起，並尋求兼職打工。承受著丈夫「尊嚴下的代價」，明子擦乾眼淚，咬牙踏上晚年自立的艱難道路。
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