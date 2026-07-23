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中聯油脂致癌油事件持續延燒。法務部長鄭銘謙今（23）日在立法院備詢時表示，台中地檢署已針對中聯、福壽、福懋及泰山等4家公司，向法院聲請扣押名下土地、房屋等不動產，並依食安法相關規定推估涉案不法所得約1億2600餘萬元，台中地方法院已裁准扣押，未來將視偵辦情形，不排除擴大追查範圍。立法院司法及法制委員會今邀請法務部、衛福部、司法院、行政院消費者保護處及食藥署，就「中聯致癌油事件之偵辦調查、消費者權益及食安監管」進行專案報告並備質詢。會中，多位立委關切案件偵辦進度、犯罪所得查扣、消費者團體訴訟及求償機制等議題，並要求政府積極防範涉案業者脫產，避免未來消費者求償權益受損。鄭銘謙表示，為徹底剝奪犯罪所得、維護消費者權益及食品安全秩序，台中地檢署已於7月13日，依目前掌握的涉案油品流向及犯罪所得範圍，向台中地方法院聲請扣押中聯公司、福壽實業、福懋油脂及泰山企業等4家公司名下土地、房屋等不動產。鄭銘謙指出，檢方並函請衛福部食藥署依《食品安全衛生管理法沒收沒入追徵追繳違法所得估算及推估計價辦法》計算涉案產品不法所得，經依銷貨金額推估，不法所得約1億2600餘萬元，因此向法院聲請扣押，台中地院已於7月14日裁准。此次為第一波財產保全措施，後續將視偵辦結果，評估是否再擴大聲請扣押範圍。此外，行政院消費者保護處也說明，目前已協請消費者文教基金會及台灣消費者保護協會協助辦理團體訴訟，其中消基會負責一般消費者案件，台消會則協助學生及教職員相關案件，已有民眾陸續申請加入。至於團體訴訟相關費用，將依食安法規定，由衛福部食安基金支應。根據行政院消保處統計，截至7月22日止，消費申訴及調解案件已累計85件。至於行政裁罰部分，衛福部指出，調查發現中聯除產品違規外，還涉及惡意隱匿及虛報數量等重大違規情節，導致不合格產品未能及時回收、增加流通風險，因此已依《食安法》裁罰1億6520萬元；後續又因再次提供及申報不實資料，再追加裁罰600萬元，截至7月17日止，累計裁罰金額已達1億7120萬元。另，其他涉及延遲通報的業者，也分別遭地方政府裁罰，包括台北市政府裁罰南僑300萬元、台中市政府裁罰中聯300萬元、福壽900萬元及福懋300萬元，彰化縣政府則裁罰泰山600萬元