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台玻集團常務董事兼總裁林伯實的妻子徐莉玲，近日因一篇點名王菲、謝霆鋒的臉書貼文引發軒然大波。她以「張柏芝多年支持者」身分發文，指控王菲介入婚姻，甚至聲稱找「黑道」與「巫師」傷害張柏芝，相關說法並未提出任何證據，也引來王菲前經紀人邱瓈寬（寬姐）公開怒轟「造謠詆毀」，而事實上徐莉玲大有來頭，她曾在中興百貨擔任總經理，5566的小刀也是她的女婿。徐莉玲是台灣知名企業家與美學推手，曾擔任中興百貨總經理超過10年，被視為中興百貨的靈魂人物。她在任內積極引進國際品牌，也大力扶植本土設計師，包括溫慶珠、陳季敏、夏姿等品牌，都曾在她的支持下打開知名度，讓中興百貨成為台灣時尚與設計的重要舞台。1993年，徐莉玲與台玻集團總裁林伯實結婚，之後投入文化創意產業，創辦學學文創與學學文化創意基金會，長年推廣藝術、美學及設計教育，也因此被外界譽為「台灣美學教母」。事實上徐莉玲前一天才因知名服裝設計師溫慶珠病逝，在臉書發長文追思。她回憶兩人從中興百貨時期結緣，並親自鼓勵溫慶珠成立個人品牌，對愛徒離世感到相當不捨，字裡行間充滿感傷。未料隔天深夜，她突然將矛頭指向王菲與謝霆鋒，以張柏芝支持者身分發文，聲稱謝霆鋒與王菲在婚姻期間聯手傷害張柏芝，更指控王菲曾找「黑道」與「巫師」對張柏芝造成身心傷害，甚至逼得張柏芝寫下遺書。不過，徐莉玲並未提出任何證據佐證，引發外界質疑。王菲前經紀人邱瓈寬第一時間發文反擊，先質疑是否是假帳號，隨後再怒轟「水軍，我看多了……欠揍成這樣的少呀」，並表示已請同事處理。值得一提的是，徐莉玲除了是台玻集團總裁林伯實的妻子，在演藝圈也有姻親關係。她的繼女林文晴與男團5566成員「小刀」彭康育結婚，因此彭康育也是徐莉玲的女婿。夫妻倆婚後育有子女，平時作風相當低調，鮮少公開談論家庭生活，因此這次徐莉玲因發文槓上王菲、意外捲入娛樂圈話題，也格外受到外界關注。