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魏平政喊推「第七都」 盼讓選民刮目相看

國民黨主席鄭麗文今（23）日接受中廣《千秋萬事》專訪時，坦言年底縣市長選戰中，嘉義市、彰化縣都是艱困選區。其中彰化縣提名律師魏平政參選後，選情始終未見明顯起色，地方再度傳出「換將」聲浪。對此魏平政表示，自己在整合團結方面已盡最大努力，相信黨中央將投入更多資源協助彰化，也相信藍營支持者最終都會歸隊。鄭麗文指出，除了嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等長年由民進黨執政的縣市外，國民黨執政的嘉義市、彰化縣同樣面臨艱困選情。她坦言彰化縣提名過程曾歷經不少波折，目前選情確實還有努力空間，但黨中央不會放棄任何一個選區，將持續推動整合，全力投入年底選戰。彰化縣由民進黨立委陳素月對上國民黨的魏平政，前民進黨彰化市長邱建富則脫黨參選。對於外界關注藍營選情是否陷入困境，以及再度傳出「換將」傳聞，魏平政認為，鄭麗文公開點名彰化是艱困選區，代表黨中央高度重視彰化，後續勢必會有更多資源挹注。魏平政表示，彰化是全台人口最多的縣，現任縣長王惠美施政表現有目共睹，自己則在整合團結方面盡了最大努力，相信隨著選戰推進，大家一定都會歸隊，共同守住藍營執政。他指出，這段時間除了深入基層、走遍彰化26個鄉鎮，持續爭取鄉親支持外，接下來也將提出「打造第七都」的重大政見，希望提升彰化整體發展與縣民生活品質，爭取更多認同。相信隨著政策陸續提出、選戰節奏展開，自己的表現一定會讓外界刮目相看，也有信心守住彰化這片藍天。