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▲北車微風招牌已經撤除，預計7月25日新光三越正式進駐。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台北車站過去都有微風招牌，鄰近交接日期已經陸續移除。（圖／記者林調遜攝影）

台北車站微風將於7月24日走入歷史！ 新光三越預計7月25日正式接手營運，台北車站商場也將於7月24日（四）調整營業時間，當天營業至下午3點後暫停營業，進行交接盤點。目前「微風」招牌已悄悄撤除，據現場店家透露，多數品牌將持續營業，年底有可能移動位置；未來商場改裝也將採分區、分期施工，不會一次全面停業。新光三越表示，已於7月3日完成台北車站大樓ROT案投資契約簽署及公證程序。代表全案正式進入履約階段，預計7月25日正式接手營運。目前台北車站商場的「微風」招牌已陸續撤除。據現場店家透露，商場內多數品牌不會撤櫃，仍將持續營業，不過最快年底可能配合改裝調整櫃位位置。事實上，台鐵公開招標文件指出，本案採ROT模式，由民間業者接手既有商業空間整建及營運。營運期間須維持台北車站正常運作，不得因工程全面停業，因此增改修建將採分區、分期方式進行，而非一次性全面改裝，以降低對旅客及商家的影響。台鐵公司表示，本次交接影響範圍僅限台北車站站內ROT商場空間，鐵路列車運轉及旅客進出站皆維持正常，不受影響。7月24日交接範圍涵蓋地上1、2樓及地下1樓的伴手禮、餐飲、零售、主題餐廳及美食街等專櫃，當天下午3點起將暫停營業，進行交接與盤點作業。不過，1樓4家全家便利商店、台鐵便當本舖、台鐵夢工廠，以及易遊網、雄獅旅遊、按摩小棧等櫃位仍維持正常營運。台鐵公司提醒，預計於7月24日下午或傍晚前往台北車站用餐、購買伴手禮的民眾，請留意商場營業時間，提早規劃行程。對於交接期間造成旅客用餐及購物不便，台鐵公司表示歉意，並感謝民眾體諒，未來將持續提供優質旅運服務。