我是廣告 請繼續往下閱讀

今年上半年清淤1,020萬立方公尺 清淤進度超前

台灣水庫今年上半年經歷梅雨及颱風，水情逐漸回穩，全台主要水庫蓄水率都達8成以上。水利署今（23）日表示，上半年全國水庫已完成清淤1,020萬立方公尺，約達全年清淤目標2,006萬立方公尺的5成，整體執行進度超前。台灣地形陡峻、地質脆弱，颱風豪雨期間集水區易挾帶大量泥砂進入水庫，造成淤積並影響蓄水容量及供水穩定。經濟部為有效維持水庫庫容，自2016年推動「水庫庫容有效維持綱要計畫」，針對13座主要供水及淤積較嚴重水庫，加強推動減淤及清淤工作。2017年至2025年平均年清淤量達1,463萬立方公尺，去年全國水庫清淤量達1,929萬立方公尺，創歷史新高；依據近3年平均清淤量，石門、阿公店、牡丹、仁義潭、澄清湖、明德、白河等7座主要供水水庫清淤量已高於入庫平均來砂量，曾文水庫亦已達進出平衡。水利署指出，今年上半年因應春季水情及供水需求，中部鯉魚潭水庫及南部曾文、烏山頭、南化等水庫曾配合供水調度調整抽泥作業，待6月梅雨挹注、水情回穩後，即全面恢復抽泥並積極趕辦各項清淤工程，今年上半年全國水庫清淤量已達1,020萬立方公尺，執行進度超前。其中，曾文水庫自去年新增第4艘抽泥船後，抽泥量能持續提升，4艘抽泥船全天候運轉，大幅提升清淤效率，上半年已完成291萬立方公尺，達年度目標50%。石門、鯉魚潭、高屏溪攔河堰等重要供水設施亦持續依水情加速辦理抽泥及陸挖作業，其中高屏溪攔河堰在上半年完成陸挖176萬立方公尺，已達成年度目標約75%，為下半年颱洪期間及枯水期供水預作準備。