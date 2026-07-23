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台玻集團常務董事兼總裁林伯實的老婆徐莉玲，昨（22）日晚間突然在臉書發文，稱王菲聯手謝霆鋒破壞和張柏芝的婚姻，甚至提及兩人以找黑道和巫師作法等手段傷害張柏芝的身心，以致張柏芝寫下遺書，發言惹怒王菲前經紀人兼摯友邱瓈寬，揚言「告死妳」，稍早，徐莉玲終於刪除該篇爭議貼文。回顧整起事件，徐莉玲先是發文表示自己同情張柏芝多年．認為對方過得太苦，原因是謝霆鋒和王菲在張的婚姻存續期間，聯手互通密謀找黑道和巫師作法傷害張柏芝，讓張柏芝身心俱疲、才40幾歲就準備好遺書，「別再等渣男及那位剋夫兩次的惡女分手了！」用詞相當尖銳卻沒有附上任何證據佐證。即便徐莉玲的發文遭到炮轟和質疑被盜帳號，本人依然堅持不刪文，僅後來修改「找黑道和巫師作法傷害張柏芝」等字句，強調「只是轉載Google新聞的報導，字字有出處，有感而發，謝謝大家的關心」，還附上明顯是不實爆料的農場文影片，意指自己有憑有據。徐莉玲此舉惹怒王菲前經紀人、好友邱瓈寬（寬姐），寬姐懷疑是水軍、假帳號在背後搞鬼，要共同朋友出來處理，還動怒喊「欠揍成這樣的少呀」、「這也不止告不告的問題？不快下架」，據《壹蘋新聞網》報導，寬姐更揚言徐莉玲若是不澄清或下架文章，「我一定告死妳」，最終徐莉玲選擇刪除文章，讓這場風波看似暫時畫下句點。