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洛杉磯道奇今（23）日9：5擊敗費城費城人，世界巨星大谷翔平先發出戰4打數無安打，比賽結束當下還出現意外插曲，正當大谷翔平右手撐欄杆準備跨出休息室時，右手肘卻不慎被隊友寇爾（Alex Call）的釘鞋踢到，當場痛到慘叫、隨即跳離現場，一旁的佐佐木朗希也嚇到，所幸事後大谷翔平仍與山本由伸暢聊，根據ESPN報導，此事意外似乎沒有大礙。大谷翔平6月左膝受傷，不僅缺席明星賽，趁著休息空檔打抽積水、打止痛針治療，至今依舊未回歸投手丘，根據昨日外媒報導，大谷翔平可能會一路休養到8月才重返投手丘，為季後賽做準備，但期間仍會以打者身分持續出戰。稍早與費城人比賽結束當下，大谷翔平右手撐著欄杆時，隊友寇爾也準備跨過、但釘鞋不慎直接踢到大谷翔平手肘，讓他當場痛到慘叫，儘管非出於惡意，但影片仍在社群瘋傳，日本球迷紛紛說道，「拜託小心一點」、「大谷翔平看起來很生氣」、「寇爾，這太過分了」大谷翔平的右手肘，過去曾接受過2次TJ手術，目前則受到左膝傷勢困擾，暫時封印投球任務，一旁大谷翔平同胞佐佐木朗希看到後，也擔憂地看著大谷翔平，但根據ESPN報導，賽後大谷翔平集合時仍與山本由伸暢聊嬉戲，右手肘暫時無大礙。