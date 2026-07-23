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美國職棒大聯盟（MLB）驚傳嚴重傷勢，奧克蘭運動家23歲菜鳥外野手克羅達格勞爾（Joshua Kuroda-Grauer）日前在比賽中遭自打球直接擊中下體，經送醫檢查後確診為睪丸破裂，緊急接受手術治療，球團隨後也將他放入10天傷兵名單（IL），復出時程仍未確定。神奇的是，他在受傷當下不僅展現驚人意志力站回打擊區，甚至還擊出一支安打，讓球迷直呼：「到底怎麼忍下來的？」意外發生在台灣時間21日運動家與亞利桑那響尾蛇之戰。克羅達格勞爾打擊時，一顆自打球高速反彈，直接擊中他的下體。從轉播畫面可見，他當場痛苦倒地，雙手抱頭蜷縮在地，一度無法起身，場面怵目驚心。意外的是，經過短暫治療後，這位23歲新秀竟選擇繼續留在場上，甚至還在之後的打席敲出中外野安打，展現驚人的拚戰精神。不過比賽進行途中，他仍因身體不適提前退場，隨即被送往醫院檢查。根據MLB與運動家球團公布的消息，克羅達格勞爾經詳細檢查後，確診為睪丸破裂，醫療團隊立即安排緊急手術，隔天球團正式宣布將他列入10天傷兵名單。目前球隊尚未公布詳細復原時程，是否能在本季再次出賽仍有待後續評估。克羅達格勞爾是在2024年MLB選秀第3輪、第75順位被運動家選中，今年6月底才迎來大聯盟初登場。升上大聯盟後，他迅速展現驚人的打擊能力，前16場比賽就繳出60打數25安打、打擊率高達4成17的亮眼成績，成為運動家近來最受矚目的新秀之一。正當狀態火燙之際，卻因這次罕見且嚴重的傷勢被迫中斷球季，也讓球迷相當不捨，紛紛留言祝福他早日康復、重返球場。