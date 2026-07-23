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▲瀨戶環奈對台灣有極為深厚的情感，每次抵台都指名要喝台灣最具代表性的手搖飲「珍珠奶茶」。（圖／JKF）

日本知名女優三上悠亞引退後，河北彩花順勢接班成為觀眾最愛的女演員，但2024年底才官宣出道的瀨戶環奈，憑藉傲人J罩杯好身材、纖細四肢與可愛臉蛋，短短1年內就以驚人的速度席捲各大社群，官方社群追蹤數更強勢突破60萬，並獲有「千年一遇美胸」、「現象級新人」封號，今年還獲邀登上JKF雜誌封面，以絕美足球裝再次吸引目光。瀨戶環奈多次來台參加成人活動，成功在台灣累積不少粉絲，這次特別受邀拍攝七月號JKF雜誌，主題以足球為重點，她穿著粉色系的短板球衣躺在球場，內在美幾乎一半外露，超大膽風格引起討論。瀨戶環奈對台灣也有深厚情感，每次抵台都指名要喝台灣最具代表性的珍珠奶茶，還透露對五十嵐特別有印象，因為她的經紀人名字剛好就叫做「五十嵐」。談到各地支持者的差異，她說香港粉絲比較內斂，日本粉絲像朋友，而台灣粉絲則是「應援超狂熱」，讓她留下無比深刻的回憶。除了在螢幕前的耀眼表現，私底下的瀨戶環奈其實擁有極佳的運動細胞，與甜美外表有著極大反差。自嘲最不會足球，「雙腳應該只擅長跑步。」曾是排球校隊成員的她，最支持日本爆紅的排球最強兄妹檔石川祐希、石川真佑。因為過去經歷了極為密集的排球培訓，也讓她非常懷念那段鍛鍊時光，未來想挑戰攀岩、衝浪等極限運動來突破自我。瀨戶環奈一出道就打破了知名影音平台FANZA創站以來收藏數紀錄，更在2025下半年度榜單中，強勢奪下冠軍人氣寶座；在《2026年TRE台北國際紅人展》中，她更是破格升級，成為繼三上悠亞、河北彩花、新有菜和櫻空桃之後，史上第五位榮獲「白金女優」殿堂級稱號的演員，持續在業界創下多項紀錄。