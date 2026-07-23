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Netflix台劇《影后》去年掀起熱潮，沒想到近日竟出現在中國綜藝《無限超越班4》的表演環節中，不僅多個橋段、角色造型被認為高度還原原作，更因未見授權資訊引發外界質疑。節目播出後，除了掀起抄襲爭議，就連中國娛樂博主也看不下去，特地拍攝近8分鐘影片解析翻拍版，直指作品存在「5大敗筆」，相關影片被分享到台灣Threads後，也引發大批網友熱議。中國娛樂博主逐一比對《影后》與《無限超越班4》的畫面，認為翻拍版最大的問題並非服裝、妝容，而是角色塑造完全失去原作靈魂。他指出，節目雖然刻意複製人物造型，卻缺乏角色背景與情緒鋪陳，甚至加入不少原版沒有的「高光台詞」，導致角色變得扁平，更像是為了短影音傳播刻意設計，而非真正服務劇情。他也點出，包括經紀人與新人演員的角色關係、人物年齡層次，以及多場情緒戲都被大幅簡化，少了《影后》最吸引人的生活感與人物厚度。這次翻拍版找來F4成員朱孝天飾演導演角色，同樣成為博主分析重點。他表示，原版導演嫌經紀人送飲料造成片場混亂，是建立在工作人員自然互動下產生的不耐煩，因此角色相當立體；反觀翻拍版卻只剩導演單方面發火，缺乏角色之間的互動與生活感，也讓後續經紀人安撫導演的橋段少了情緒堆疊。此外，包括女明星擔心整形被識破、踩到臨演，以及史艾瑪受委屈等重要橋段，也都被認為僅保留表面劇情，卻失去角色細膩的心理變化，讓整體戲劇張力大打折扣。相關評論影片被轉發到台灣Threads後，也掀起不少網友討論，不少人認為，中國節目不僅遭質疑未取得授權，翻拍品質也未達原作水準，紛紛留言表示「連中國博主都看不下去」。