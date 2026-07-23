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台中東勢獨有的「新丁粄」節慶喜悅，即將跨越太平洋、重磅登陸南半球！大洋洲客屬總會創會總會長伍其修與現任總會長江文通(22)日率團拜會台中市政府。為祝賀澳洲昆士蘭客家會成立30週年，市府特別準備了一塊能製作逾30 斤龜粄的國寶級「粄印」相贈；市長盧秀燕更題辭「穩立澳洲 客誼長青」，以這份承載著台東勢客庄祝福的重量級大禮，正式開啟了一場跨越海洋的國際文化外交。副市長賴淑惠表示，台中市與大洋洲情誼深厚，不僅與紐西蘭奧克蘭市互為姊妹市，更感謝海外鄉親旅居南半球仍心繫家鄉，將台中獨有的新丁粄文化帶到「紐西蘭台灣日」。市府這次特別準備這塊重量級粄印，提前祝賀大洋洲客屬總會10週年及昆士蘭客家會30週年，希望鄉親能在海外製作出充滿家鄉味的客家米食，讓「分享喜悅」的新丁粄精神在大洋洲開枝散葉。大洋洲客屬總會長伍其修對此表達感謝，並指出台中擁有深厚的客家文化底蘊，是海外客家組織最重視的夥伴。這塊承載祝福的國寶級粄印，今年底將於布里斯本亮相，明年起更將輪流至大溪地、奧克蘭、雪梨、墨爾本等地巡迴推廣，讓台灣客家文化在海外代代相傳。市府客委會說，這塊龜粄印出自全台唯一專刻印模的國寶級職人鄭永斌師傅之手。粄印上雕刻著「財、子、壽」，不僅代表對新生兒的祝福，更展現客庄濃濃的人情味，同時也見證台中蟬聯 8 年全台最幸福城市的榮耀。