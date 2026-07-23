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全新雙秘法解鎖 中遠距優雅控場 vs. 近身肉搏極致

「神秘工坊」、「紅利商城」上線！合成飛行神裝不是夢

▲「神秘工坊」為米列希安帶來更流暢高效的服裝升級體驗。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下經典MMORPG《新瑪奇》今（23）日重磅改版，正式解鎖玩家期盼已久的全新秘法R5——「旋律人偶師」與「狂怒鬥士」！搭配正火熱展開的「FEVER SEASON」成長活動，讓新秘法升等更快速。此外，版本同步推出全新系統「神秘工坊」與「紅利商城」，不僅可透過拆解、裁剪合成打造尊貴等級服飾，也搭配多項便利性優化，提供最具深度的才能特化與能力加成。本次改版隆重推出全新雙秘法，首波焦點為兼具華麗與策略的「旋律人偶師」，將音樂韻律完美融入人偶操縱。其中核心技能「壯麗終曲」能以人偶為媒介發動大範圍攻擊，甚至可透過多隻人偶重疊觸發，製造驚人的重複爆發傷害；搭配能施加傷害增幅的戰略神技「弦音編織」，無論在戰術佈局或強化輸出上，都能展現極致控場與輸出藝術。相較於「旋律人偶師」的優雅，同步登場的「狂怒鬥士」則主打近身肉搏。玩家可操控體內「原力」發動八種專屬技能。其中招牌絕技「終結強襲」能瞬間朝前方直線發動毀滅性三次多段打擊，以絕對破壞力粉碎對手防線；另有「原力崩裂」作為逆轉關鍵，透過重擊地面釋放強大震波，在混亂戰局中壓制周邊對手，帶來拳拳到肉的極致打擊感。除了戰力突破，此版本也帶來「神秘工坊」與「紅利商城」兩大系統！於「神秘工坊」中，玩家可將閒置服裝拆解、裁剪合成，挑戰五大服裝等級。達到當中最頂級的「尊貴」階層，還可獲得夢幻逸品「最終命運系列服飾」，不僅擁有獨家出場特效，更打破以往限制，實現「穿上即可飛行」的超凡特權。系統也貼心設有「帕艾雅的精髓」保底機制，即使合成失敗也能獲得精髓兌換衣料，讓每次投入都有實質回饋。而「紅利商城」主打無負擔體驗。玩家除轉蛋累積點數外，還可透過全新「拆解機制」將重複、閒置道具轉化為紅利點數。凡累積足夠點數，即可前往「紅利商城」自由兌換各式道具，大幅提升點數利用率。