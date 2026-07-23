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7、8年級共同回憶 《便利商店》掀台灣模擬經營熱潮

▲《便利商店》累計在亞洲熱銷120萬套，是許多7、8年級生共同的童年回憶。（圖／記者朱永強攝）

UTUX系統注入經典IP 新《便利商店》店員擁有獨特人格

▲《便利商店》以「模擬經營商店」的模式在遊戲圈掀起熱潮。（圖／記者朱永強攝）

1999年風靡全台的單機遊戲《便利商店》將以全新面貌重回市場，橘子集團今（23）日在2026漫畫博覽會公開獨家AI技術「UTUX系統」，並宣布將把該技術融入《便利商店》，全新遊戲預計2027年上市，初步規劃平台包括Steam、iOS、Android。《便利商店》最初在1999年推出，以「模擬經營商店」的模式在遊戲圈掀起熱潮，玩家化身便利商店店長，從選址開店、商品進貨、訂價，到招募員工、規劃貨架與投放廣告，全都得親自決定，且不同商圈擁有不同客群，玩家必須依照居民需求調整商品組合。《便利商店》當年定價299元，上市短短2天便賣出超過3萬套，累計在亞洲熱銷120萬套。官方後續也推出《便利商店2》，並加入速食店、火鍋店等資料片與新玩法，這款作品被許多7、8年級生視為共同的童年回憶，更被認為是台灣本土模擬經營遊戲的經典代表之一。透過此次漫博「Gamania AI：時空越境」主題展，橘子集團宣布將「UTUX系統」融入《便利商店》，「UTUX系統」能透過AI技術讓遊戲內角色擁有「長記憶、可成長、能決策」特性。透過每次與玩家的對話、互動，遊戲中的店員會被賦予靈魂，成為擁有獨特個性、真正生活在遊戲世界中的個體，完全跳脫傳統只有制式對話的「NPC角色」；橘子集團提及，全新《便利商店》預計於2027年上市。