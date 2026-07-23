我是廣告 請繼續往下閱讀

越南最大私營航空公司——越捷航空執行長阮氏芳草，昨與倫敦證券交易所高階主管，一同敲響開市鐘。同時，越捷航空與越南胡志明市發展商業銀行（HDBank）、龍資本（Dragon Capital）簽署三方合作協議，擴大國際資本募集合作，支持越南基礎建設發展。阮氏芳草為被《富比士》評選為東南亞首位白手起家女性，並同時擔任HDBank常務副董事長。她在倫敦證交所致詞指出，越南企業界邁入由創新與永續成長所驅動的新階段，並進一步融入國際市場。「我們相信，未來資金將越來越流向快速成長的經濟體，以及具備良好治理能力、長期願景並致力於永續發展的企業。」開市儀式由倫敦市市長Sue Langley以及倫敦證券交易所執行長Julia Hoggett共同出席；儀式結束後，代表英國股市的富時100指數（FTSE 100 Index）收盤上漲1.24%，達到近四個月以來的新高。Sue Langley表示，倫敦擁有全球資本、完善的治理標準以及值得信賴的監管環境，能為尋求國際融資的越南企業提供支持。