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UNIQLO：吉伊卡哇7/24開賣！免費送CHIIKAWA紙袋

▲UNIQLO推出CHIIKAWA獨家UT系列。（圖／翻攝自UNIQLO FB）

▲UNIQLO吉伊卡哇聯名14款390元起。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

▲買UNIQLO吉伊卡哇服飾免費送CHIIKAWA紙袋。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

CHIIKAWA紙袋免費獲得方法：

▲UNIQLO吉伊卡哇系列7月24日開搶。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

UNIQLO「CHIIKAWA UT系列」開賣資訊

▲Grace Gift聯名韓星愛牌Beyond Closet。（圖／Grace Gift gracegift.com.tw）

圈粉韓星！Grace Gift聯名Beyond Closet：可愛狗派必收

▲Grace Gift x Beyond Closet出動比熊、貴賓、法鬥，圈粉狗派。（圖／Grace Gift gracegift.com.tw）

▲Grace Gift貴賓狗串珠手機掛繩。（圖／Grace Gift gracegift.com.tw）

▲Grace Gift 刺繡拼接休閒棒球帽。（圖／Grace Gift gracegift.com.tw）

台灣UNIQLO表示，歡慶吉伊卡哇首部電影《劇場版CHIIKAWA吉伊卡哇 人魚島的祕密》7月31日上映，明7月24日搶先開賣聯名CHIIKAWA獨家UT系列，ちいかわ、烏薩奇、小八貓打造女裝及童裝共14款，390元起即可入手，還免費送「CHIIKAWA紙袋」真的要手刀去搶。而Grace Gift則聯名首爾設計師品牌Beyond Closet，擄獲BTS、BLACKPINK、車銀優等韓星的可愛品牌。由插畫家ナガノ（Nagano）於Twitter（現為X）上創作的漫畫作品《CHIIKAWA》，以「又小又可愛的傢伙（なんか小さくてかわいいやつ）」主題，描繪總是全力以赴的烏薩奇（CHIIKAWA，ちいかわ）、與好友小八貓（Hachiware，ハチワレ） 、烏薩奇（Usagi，うさぎ） 等夥伴們，暖萌療癒的溫暖日常，爆紅成現象級IP。而吉伊卡哇的首部電影《劇場版CHIIKAWA吉伊卡哇 人魚島的祕密》將於7月31日上映，UNIQLO特別推出以電影為靈感打造的UT系列，搶先於7月24日開賣。乘坐天鵝船前往神祕島的「討伐人魚」冒險，還變身成時下流行的曬黑烤焦造型；最特別的是，一款休閒上衣還以「刺繡」細節表現三位主角。而且這次買就送免費「CHIIKAWA紙袋」，真的忍不住要收藏。◾️2026年7月24日起，於，消費1件CHIIKAWA系列商品，即可1個（可累贈，贈品各店數量有限，贈完為止）。實際贈送情形請參考店內公告，本活動於贈品贈送完畢時結束。恕不退換或折現。◾️2026年7月24日起，於，下訂單並選擇實體店舖取貨（含倉庫配送及ORDER&PICK），消費1件CHIIKAWA系列商品，即可於取貨時1個（可累贈，數量有限，贈完為止）。時間：2026年7月24日（五）開賣通路：全系列商品於全台實體店舖與網路商店販售「T恤系列」商品與尺寸◾️女裝CHIIKAWA UT印花T恤（短袖），共4款設計，售價490元◾️女童CHIIKAWA UT印花T恤（短袖），共4款設計，售價390元「休閒上衣系列」商品與尺寸◾️女裝CHIIKAWA印花休閒上衣（長袖），共3款設計，售價790元◾️女童CHIIKAWA印花休閒上衣（長袖），共3款設計，售價590元首爾設計師品牌Beyond Closet，由Ko Taeyong於2008年創立，從擄獲BTS、BLACKPINK、車銀優等韓星的可愛品牌。Beyond Closet 由韓國設計師Ko Taeyong於2008年創立，早期以美式經典男裝輪廓起家、並以學院風、街頭潮流受到矚目，成為韓國藝人私服愛牌，擄獲BTS成員Jin、BLACKPINK成員Jennie、車銀優、EXO等偶像；尤以狗狗圖像成為指標性單品代表作。Grace Gift看準毛孩萌寵話題，首度攜手Beyond Closet，推出以毛孩靈感為主軸的聯名鞋包I love pet毛孩系列。主打貝雷帽比熊犬、水手貴賓犬超萌造型，多達10款鞋包與配件單品。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，質感滑順的滿版萌狗「印花方巾」特價680元，可當頭巾、或綁在腰間裝飾都很好看；「刺繡拼接休閒棒球帽」特價780元，貴賓犬款可是以深淺咖色打造對比層次感；「串珠手機掛繩」特價680元，點綴復古潮流Y2K千禧風格；「印花短版設計T-shirt」特價880元，還多了法鬥犬圖案。推薦「狗派」的讀者千萬不要錯過。