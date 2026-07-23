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▲大城營建「From Soil to Soul 從土壤到酒杯」品酒會，以自然酒為媒介，帶領準住戶從風土、農業到生活環境，認識ESG與土地永續的連結，（圖／業者提供）

近年永續議題成為各界關注焦點！大城營建機構日前舉辦「From Soil to Soul 從土壤到酒杯」品酒會，以自然酒為媒介，帶領準住戶從風土、農業到生活環境，認識ESG與土地永續的連結，也藉由交流互動凝聚未來社區情感。活動邀請曾任職米其林三星「Taïrroir 態芮」及米其林二星「侯布雄」的專業侍酒師Vincent Huang擔任講者。他表示，決定一支葡萄酒風味的重要因素，不只是品種或酒莊，更與土壤健康息息相關；葡萄酒被視為最能展現土地特色的農產品，其礦物感、酸度與層次，都是土壤生態的具體展現。品酒會精選五款酒品，搭配低干預釀造、生物多樣性、氣候變遷及再生農業等主題，引導參與者從品飲體驗理解土地與生態的重要性。其中，來自台中外埔的「樹生埔桃酒」壓軸登場，不僅曾獲多項國際酒類競賽肯定，也是首款獲法國米其林餐廳採用的台灣酒款，更因採用在地原料與傳統工藝釀製，展現濃厚的風土特色。大城營建機構表示，無論是釀酒或建築，都與土地密不可分，如何保留土地原有樣貌、維持環境多樣性，並讓下一代持續享有良好的生活環境，是企業長期關注的課題，因此希望透過不同形式的活動，讓永續理念從抽象概念走入日常生活。活動中，不少準住戶也分享購屋理念。有家長看中建案開闊棟距與景觀，希望為下一代打造更舒適的成長環境；也有人為父母置產，重視生活便利與環境寧靜兼具，認為基地周邊的自然景觀與空氣品質，是吸引他們的重要因素。大城營建機構指出，這場品酒會不只是分享自然酒文化，更希望透過共同體驗，讓準住戶提前建立互動與交流，從對土地的認同出發，逐步形塑未來社區的人文氛圍，讓永續理念從居住生活中持續延伸。