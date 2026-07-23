隨著短影音風潮興起，不少人開始抱怨對專注力的影響。近日有網友分享，透過YouTube內建的Shorts時間管理功能，將每日觀看時間設為0分鐘後，成功減少觀看短影音，也改善閱讀與專注情況，吸引大批網友按讚分享，不少人驚呼第一次知道能設定這項功能，「沒想到可以關！謝謝你拯救了我部分的精氣神」。
YouTube Shorts可限制觀看！他狂讚：專注力回來了
一名網友在Threads發文表示，建議YouTube重度使用者可以嘗試限制Shorts功能。他設定完成後，明顯感覺專注力提升，看書時能更快投入內容，就連打開Instagram，也不再一直想滑Reels，直呼效果「真的蠻神奇」。
另一篇分享也提到，雖然YouTube並沒有提供完全關閉Shorts的功能，但透過內建時間管理設定，仍能有效降低Shorts在App中的出現頻率，避免一直被短影音吸引。
Shorts限制設定教學
若想限制觀看YouTube Shorts，可依照以下步驟操作：
◼︎開啟手機版YouTube App
◼︎點選「設定」
◼︎進入「時間管理」
◼︎開啟「Shorts動態消息時間限制」
◼︎將每日觀看時間設定為「0分鐘」
《NOWNEWS》實際測試發現，沒有Premium方案似乎最低只能設定15分鐘，但無論是設定幾分鐘，只要達到限制後，Shorts分頁將不再顯示影片，而是跳出「已達觀看上限」通知，首頁中的Shorts內容也會同步隱藏，真的就不會再看到Shorts的身影。
網友大讚超實用！家長嘆秒被小孩破解
貼文曝光後，引起不少網友共鳴，紛紛留言表示，「謝謝你告知，我都不知道可以關」、「搭配關閉觀看記錄效果Max」、「沒想到可以關！謝謝你拯救了我部分的精氣神」、「感謝告知，終於可以關了」，也有人敲碗希望IG等其他平台未來也能提供類似功能。
不過，也有家長指出，這項功能並非真正封鎖。實際操作時，只要點進Shorts影片，下方仍會出現「忽略今天的使用時間上限」選項，按下後即可繼續觀看，因此聰明的孩子很容易繞過限制。
有家長建議，若希望有效管理孩子觀看短影音的時間，除了使用YouTube內建限制功能外，也可搭配Google Family Link等家長監護工具，透過遠端管理手機使用時間，才能達到更完整的控管效果。
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一名網友在Threads發文表示，建議YouTube重度使用者可以嘗試限制Shorts功能。他設定完成後，明顯感覺專注力提升，看書時能更快投入內容，就連打開Instagram，也不再一直想滑Reels，直呼效果「真的蠻神奇」。
另一篇分享也提到，雖然YouTube並沒有提供完全關閉Shorts的功能，但透過內建時間管理設定，仍能有效降低Shorts在App中的出現頻率，避免一直被短影音吸引。
若想限制觀看YouTube Shorts，可依照以下步驟操作：
◼︎開啟手機版YouTube App
◼︎點選「設定」
◼︎進入「時間管理」
◼︎開啟「Shorts動態消息時間限制」
◼︎將每日觀看時間設定為「0分鐘」
《NOWNEWS》實際測試發現，沒有Premium方案似乎最低只能設定15分鐘，但無論是設定幾分鐘，只要達到限制後，Shorts分頁將不再顯示影片，而是跳出「已達觀看上限」通知，首頁中的Shorts內容也會同步隱藏，真的就不會再看到Shorts的身影。
貼文曝光後，引起不少網友共鳴，紛紛留言表示，「謝謝你告知，我都不知道可以關」、「搭配關閉觀看記錄效果Max」、「沒想到可以關！謝謝你拯救了我部分的精氣神」、「感謝告知，終於可以關了」，也有人敲碗希望IG等其他平台未來也能提供類似功能。
不過，也有家長指出，這項功能並非真正封鎖。實際操作時，只要點進Shorts影片，下方仍會出現「忽略今天的使用時間上限」選項，按下後即可繼續觀看，因此聰明的孩子很容易繞過限制。
有家長建議，若希望有效管理孩子觀看短影音的時間，除了使用YouTube內建限制功能外，也可搭配Google Family Link等家長監護工具，透過遠端管理手機使用時間，才能達到更完整的控管效果。