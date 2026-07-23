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男星李國毅主演影集《成名在望》，劇中以2008年金融海嘯為背景，劇情圍繞金錢、人性與犯罪展開。不過戲外的他，卻是演藝圈少見的「保守派」，他與監製湯昇榮、黃桂慧一同接受《NOWnews今日新聞》專訪，表示其實自己出道20年來從未踏入股市，就連近年台股屢創新高、台積電成為全民投資標的，他也坦言自己「完全沒有投入」。《成名在望》以金融海嘯作為故事背景，談到2008年是否曾受影響，李國毅笑說，自己當時剛出道，根本沒有資金可以投資，因此也沒有受到波及。他笑說：「那時候我沒有錢，所以我沒有錢在股市裡面滾動。」至於身邊家人是否曾受到金融海嘯衝擊，他則表示印象中沒有接收到太多相關資訊，因此對當時市場變化沒有太深刻的感受。當李國毅被問到現在是否有投資股票，李國毅毫不猶豫回答：「沒有，完全沒有，沒有在股海沉浮。」不過現在身處大多頭市場，沒有投入股票會不會覺得可惜，他也直率表示：「不會，我太保守了啦。」李國毅透露，自己的理財方式相當保守，目前大多是將資金放在活存，也買了一些儲蓄型保險，「幫親戚做業績、公關啦，一年固定繳一筆錢，十幾年後再領回來。」至於股票市場，他始終沒有踏入。李國毅近年也刻意放慢工作步調。他坦言自從結婚、生下兩個孩子後，接戲前最先考慮的已經不是工作本身，而是值不值得花這麼多時間離開家庭。不過談到生了二寶後的經濟壓力，李國毅也忍不住苦笑直呼：「錢一直燒耶！」他坦言，小孩成長過程處處都需要花錢，永遠不知道下一筆開銷會落在哪裡，「怎麼樣永遠都不夠，因為你沒辦法預想到他未來。」不過他也表示，自己物質慾望不高，加上過去工作累積了一些積蓄，目前生活還算穩定。他表示現在最大的夢想，就是同時做好演員與爸爸兩個角色，「以前生活全部都是工作，現在會想，這件事值不值得我投入這麼多時間。」他也笑認養小孩「錢一直燒」，但自己物質慾望不高，加上過去有一些積蓄，目前生活還算穩定，希望這陣子可以陸續回歸「讓大家常常見到我！」他也說只要笑有人願意找他演出，有適合的角色就必定會投入。