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花蓮豐年節期間，有原住民青年舉牌抗議國民黨團總召傅崐萁遭警方架離。花蓮縣警察局第一時間聲稱「攜帶刀械衝向人群」，但被質疑配刀是原住民傳統服飾，事後又改口稱，「蒙面攜刀往會場人群方向移動」。對此，警政署長張榮興今（23）日表示，未來會要求各縣市警察局加強原住民文化教育訓練，另對於大型活動，也會要求各縣市警察局規劃表達區，兼顧安全與人民表達自由。一名身穿阿美族傳統服飾的花蓮原住民18日晚在「2026太平洋南島聯合豐年節（Palafang）」現場蒙面高舉「我不喜歡聯合豐年節，我不想當花蓮王的政治宣傳品」等標語，遭警方架離現場。男子被帶離前高喊「為什麼要查我證件？這裡是香港嗎？」引發輿論在社群平台上關注。張榮興今表示，該案件經過督察室了解後，員警應多加了解原住民文化，尤其是各族服飾跟配件，他們初步了解佩刀也是屬於原住民文化的一環，警政署會要求各縣市警察對於原住民文化要加強教育跟訓練。張榮興續道，對於人民表達言論自由，未來大型活動會要求各縣市警察局規劃表達區，兼顧安全和人民表達自由。針對民眾質疑選擇性執法，張榮興則稱，初步調查該案是民眾檢舉，所以不是選擇性執法，只是在現場針對原住民陳抗的身分查證不明，尤其是蒙面，盤查是依照《警職法》執行，應該沒有問題。張榮興說，根據《警職法》規定，如果身分不明是可以盤查，了解是否有危害之虞。此次花蓮縣警察局在盤查的部分沒有問題，但配刀的部分可以檢討。