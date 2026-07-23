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黃仁勳：市場錯讀「Kimi震撼」

開放才能讓AI更安全

AI巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日於德州沃斯堡（Fort Worth）接受美國媒體《Axios》獨家專訪，期間黃仁勳明確表示，美國完全無需害怕中國的開源AI模型，反而應該警惕華府內部日益高漲的封殺呼聲。根據《Axios》報導，黃仁勳指出，「這些中國模型非常出色，而優秀的開源模型本來就該被使用」。他強調，美國企業「絕對」應該獲准使用中國開源模型。這番言論無疑直接挑戰了川普政府官員，以及正積極向華府游說封殺中國AI的美國AI實驗室。北京月之暗面（Moonshot AI）日前推出「Kimi K3」模型，結合了接近前沿的性能、極具競爭力的低價，以及即將開放下載客製化的「開源權重」，引發自2025年1月中國DeepSeek震撼金融市場以來最劇烈的一波「AI恐慌」，導致輝達等晶片股遭拋售。市場擔憂，更便宜、具效率的模型將削弱全球龐大的AI基礎建設投資浪潮。然而，黃仁勳直言華爾街與華府完全搞錯了方向。黃仁勳表示，「市場第一次誤讀了DeepSeek的影響，這次又再次誤讀了 Kimi」。黃仁勳解釋說，免費且便宜的開源模型能讓AI普及至更多大眾與企業，進而帶動對晶片、資料中心及算力的強勁需求，「免費的AI對於硬體、晶片以及資料中心來說，絕對是巨大的利多」。黃仁勳駁斥了OpenAI與Anthropic等客戶對開源模型的擔憂。黃仁勳認為，開源模型透過降低門檻拓寬了市場，而眾多用戶最終仍會為了追求穩定度、便利性與更高性能，付費購買閉源服務。黃仁勳強調，「絕對不存在中國模型把美國企業逼上絕路的可能，可能性是零」。針對華府以國家安全為由擬限制開源模型的做法，黃仁勳警告，這恐讓美國陷入更脆弱的境地。針對「下載中國模型會給北京留下安全後門」的說法，黃仁勳澄清這是一種誤解。黃仁勳表示，企業完全能在安全的「沙盒」環境中對模型進行客製化與存取控制；相反地，開放性反而能讓外部研究人員檢視模型、找出弱點並建立防禦機制。黃仁勳補充說，「如果全世界最終只剩下單一模型、單一攻擊點與單一故障源，世界將變得脆弱得多」。他亦將此邏輯延伸至美國本土模型，呼籲Anthropic應向大眾開放其受到限制的網路安全模型Claude Mythos，而非進行封鎖。「綑綁住Anthropic對美國毫無好處。無論如何，開源模型都已經在那裡了，不如讓Anthropic全速奔跑」。就在黃仁勳受訪前數小時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）才表示，川普政府正在調查中國AI模型是否竊取美國智慧財產權，並研擬施加制裁。對此，黃仁勳提出了不同的觀點：「蒸餾（Distillation）、從AI或其他知識來源中學習，本就是智慧發展的根本」。他強調，若企業違反隱私或合約確實應承擔法律責任，但政策重點應擺在「懲處違法行為，而非去封鎖模型本身」。談到中美AI競賽，黃仁勳展現了與華府鷹派截然不同的格局。他駁斥了「AI 競爭存在終點線」的觀點，「我們將永遠使用AI。美國會長期存在，中國也會長期存在，這不是一場有終點的賽跑」。