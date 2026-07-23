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前NBA知名矮腳虎控衛勞森（Ty Lawson），根據外媒Vinny Benedetto報導，於今年7月16日於美國科羅拉多州卡斯爾羅克（Castle Rock）市中心，因涉嫌偷酒遭到警方逮捕，且沒走遠就開喝，遭到逮捕當下全身酒氣。勞森9年NBA生涯共賺進超過4300萬美元（約合新台幣13.8億），如今卻不惜偷竊一瓶市價僅約800元台幣的廉價款Tito's伏特加被捕，處境讓人不勝唏噓。勞森被逮捕關進大牢消息曝光後，相關經過與細節也被披露，根據店家老闆向警方報案表示，勞森於16日深夜未結帳，便直接拿走一瓶Tito's伏特加走出店外，老闆甚至目擊到勞森一走出店門後，就直接打開酒瓶開喝，接著步履踉蹌地走到附近的一家餐廳，並帶著該瓶酒坐在吧檯區。警方接獲報案後迅速趕到現場將這位前NBA球員逮捕，警方指出，他身上散發濃烈酒味，最終依涉嫌偷竊罪將他移送至道格拉斯郡監獄（Douglas County Jail）收押，但因為涉案金額小於300美元，預計不會遭受牢獄之災。勞森（Ty Lawson）於2009年加入NBA，9年生涯輾轉效力金塊、火箭、溜馬、國王與巫師，場均12.7分、2.7籃板、6助攻與1.2抄截，投籃命中率46%。根據薪資網站《spotrac》統計，勞森單季最高年薪超過1200萬美元，9年生涯一共賺進超過4300萬美元（約合新台幣13.8億），但生涯後期深受酗酒問題與場外風波困擾，包括在美國多次酒駕、轉戰中國CBA也被禁賽，如今又添上一筆偷酒被逮捕的醜事。